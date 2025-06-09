Истории Рассказы

8 ракет за 30 секунд! Зенитники IRIS-T молниеносно перехватили оружие РФ над Украиной

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 июня 2025, 16:30
8 ракет за 30 секунд! Зенитники IRIS-T молниеносно перехватили оружие РФ над Украиной

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