8 ракет за 30 секунд! Зенитники IRIS-T молниеносно перехватили оружие РФ над Украиной

За 30 секунд уничтожили восемь российских крылатых ракет — таким достижением могут похвастаться бойцы зенитной ракетной Шепетовской бригады.

Командир стартовой батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T рассказал, как удалось поставить такой рекорд и чем особенно их работа.

Как Шепетовская бригада отрабатывает цели с мгновенной скоростью

Александр рассказывает, что у бойцов батареи есть традиция — наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт пусковой установки.

— Между уничтоженными крылатыми ракетами есть пробелы. Так мы разделяем противовоздушные бои. Вот нанесены отметки восьми крылатых ракет кряду. Это означает, что за один эпизод боевой работы мы уничтожили восемь целей.

Александр — командир стартовой батареи зенитного ракетного дивизиона зенитной ракетной бригады воздушного командования Захід. Говорит, что все цели были уничтожены в течение 30 секунд, хотя ракеты заходили буквально одна за другой.

— Мы сразу увлекали их как цели и вели по ним огонь. Для каждой цели применяли одну нашу зенитную управляемую ракету. Отработали со 100-процентной точностью.

Комплекс IRIS-T может одновременно обстреливать многие цели. Это позволяет успешно отражать вражеские массированные ракетные удары.

Пусковая установка оснащается сразу восьми управляемыми ракетами. А через 30 секунд военные полностью ее разрядили, но при этом не допустили поражения важного объекта критической инфраструктуры.

Зенитчики очень хвалят комплекс IRIS-T. Только одна установка уничтожила уже более тридцати целей. Говорят, что это современное и высокоэффективное оружие.

— До IRIS-T мы работали на ЗРК Бук М1. Сбили с него также немало российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Но IRIS-T превзошел все наши ожидания.

В настоящее время военные его хорошо изучили и имеют серьезный боевой опыт. Еще никто в мире не применял IRIS-T в таких динамичных и масштабных противовоздушных боях.

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