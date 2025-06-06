Історії Розповіді

Це шанс врятувати побратима! 21-річний захисник про роль роботів у війні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 19:30
FLCN SQUAD

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