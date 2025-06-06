Це шанс врятувати побратима! 21-річний захисник про роль роботів у війні

Україна вже показала всьому світові, що здатна рухати технології вперед в умовах переваги ворога, обмеженого бюджету, і тисячі викликів. Саме тому українські дрони — підземні, наземні і чимало інших змушують європейців та американців визнавати наш потенціал й інвестувати у виробництво.

Після завершення війни в Україні наші захисники та інженери ділитимуться з Європою найкращим досвідом, здобутим у пеклі боїв та випробуваним на росіянах. Рушієм прогресу у війську часто є молодь. Саме таку історію розповіли ШоТам.

У 17 вирішив долучитися до війська: історія Володимира

Володимиру на псевдо Віллі тільки 21 рік, а вже три з них він віддав захисту України і кожного з нас. Хлопець має досвід сапера, оператора дронів і навіть командира відділення. Віллі служить у FLCN SQUAD, які займаються систематичним знищенням окупантів на нашій території, а ще часто першими впроваджують нові технології.

Зокрема бійці працюють та розробляють роботизовані системи, аби якомога менше наражати побратимів та одне одного на небезпеку.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Вові було 17 років. Однак вже тоді юнак вирішив, що не хоче бути осторонь. Це рішення називає внутрішнім. Щойно виповнилося 18 років, Володимир пішов до військкомату. Там йому сказали, що він ще малий і не має досвіду, а ще — що все життя попереду.

Та хлопець не покинув ідеї. Почав їздити по різних ТЦК, доки не натрапив на оголошення про набір в один з бойових підрозділів. Уже за місяць він був у строю.

Було страшно, я часто відчував виснаження, іноді був невпевнений у своїх силах. Рідні дізналися про моє рішення вже постфактум і були шоковані. Але я ні про що не шкодую — знаю, навіщо туди пішов, тож упевнений, що мій вибір тоді був правильним.

Спершу хлопець служив у кількох підрозділах. Побував на нулі, у тилу. Пройшов бої у Серебрянському лісі, кілька напрямків Донеччини, Курську операцію. Ділиться, що йому не раз щастило з командирами, які не кидали його у бій, а спершу вчили.

Усі його комбати були за технологічність, тож Володимира призначили на освоєння роботизованих комплексів. Спершу він не надто палко поставився до такої ідеї, адже хотів воювати, а не займатися роботами.

Почалося все з НРК Воля. Цей дрон доставляє вантажі на нуль і повертається назад. Виходило не відразу, тож захисники тривалий час опановували тонкощі роботи з такими системами. Торік вони об’єдналися у FLCN SQUAD і стали займатися цим посилено.

Продукти та БК доставляли завдяки роботам Терміт, THeMIS, Тарган, Foxy 1. Доставляли і міни. Тож роботи суттєво допомагали у питаннях логістики. Нині бійці розробляють роботизовані системи, які дозволять евакуювати поранених і загиблих.

Попри систематичне впровадження технологій у військо, проблем є чимало. Головна — вартість. Роботизовані системи потребують значних інвестицій не лише в розробку, а й у навчання операторів.

У лютому 2025 року мене звільнили в запас. Я повернувся до минулого життя: знову навчаюся в університеті, знайшов роботу. Можливо, зараз я проживаю і не найкраще своє життя, але поступово повертаю собі те, що втратив під час служби, — розповідає Володимир.

І додає: він разом з побратимами хоче, аби люди не боялися нових технологій. Адже війна змінюється дуже швидко, і ми маємо не відставати у темпах. Технології давно перестали бути розкішшю, а стали можливістю зберегти життя своїх побратимів.

Найбільше бійці хотіли б, аби люди підтримували розробку таких й інших роботизованих систем та ідей. Адже найчастіше цим займаються волонтери, роблять усе “на колінках”.

До слова, захисники проводять збір на роботизований комплекс, що евакуюватиме поранених з поля бою. Долучитися до збору можна за цим посиланням чи номером картки банки 4441 1111 2278 1044.

Раніше ми розповідали про військових, які поділилися втратами і вірою.

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