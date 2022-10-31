Велесова ночь — украинский Хэллоуин? Действительно ли у нас есть свой день мертвецов и почему о нем забыли

Все новое — это хорошо забытое старое. Хэллоуин считается новым праздником в Украине, но на самом деле его корни уходят к первому столетию нашей эры, а родина находится далеко от Америки.
Почему же для Украины праздник всех святых, или скорее праздник всех мертвых, не является новым веянием Запада? А также как религия заставила нас забыть о верованиях и обрядах языческих предков, читай дальше.
Предком Хэллоуина считается кельтский праздник Самайн, который берет начало от традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии.
Этот праздник одновременно знаменовал окончание сбора урожая и переход к новому сельскохозяйственному году, а также день чествования мертвых.
Не менее древним является языческий праздник под названием Велесова ночь, который вполне можно назвать славянским аналогом Самайна.
Не менее древним является языческий праздник под названием Велесова ночь, который вполне можно назвать славянским аналогом Самайна.
Интересно, что Самайн, Велесову ночь и Хэллоуин празднуют одновременно, в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Все язычники отводили особое место высшим силам, богам и духам предков, наделяя их силой влиять на мир живых. Однако между кельтскими и славянскими культурами есть определенные отличия в отношении к духам.
Наиболее яркое отличие в богах. Самайн был князем смерти, в день 31 октября к нему в плен попадал бог солнца, и для кельтов наступали темные времена.
Следующую четверть года земля переставала принадлежать человеку, а ее хозяевами становились духи. Именно поэтому весь урожай, который не успели собрать до вечера, оставляли на огородах, ведь теперь он принадлежал духам.
В этот день даже переодевали своих детей в разную нечисть, чтобы злые духи запутались и не похитили малышей. Отсюда и современная традиция переодеваний в нечесть.
В этот день даже переодевали своих детей в разную нечисть, чтобы злые духи запутались и не похитили малышей. Отсюда и современная традиция переодеваний в нечесть.
Согласно другой легенде, таким образом пытались задобрить Самайна, чтобы он позволил душам посетить свои дома.
В славянском язычестве все иначе, но в то же время похоже. Велес был богом искусства, музыки, поэзии, красоты, таланта, счастья и любви, а также покровителем всего живого.
Славяне считали, что именно он научил людей сосуществовать с природой: возделывать землю, выращивать зерно, пасти скот и брать молоко.
В Велесову ночь славяне почитали духов земли, неба и предков. Делали это подобно кельтам, устраивая трапезу в их честь, где вспоминали все хорошее, что при жизни сделали их предки.
Обе культуры верили, что в этот день грань между мирами становится тонкой и злые духи потустороннего мира вместе с предками могут попасть в наш мир.
Обе культуры верили, что в этот день грань между мирами становится тонкой и злые духи потустороннего мира вместе с предками могут попасть в наш мир.
Считалось, что в Велесову ночь духи возвращаются к потомкам, чтобы принести им уроки и благословить весь род. Поэтому славяне гадали в эту ночь и особое внимание уделяли приметам.
Их боги носили разные имена, однако традиции и обряды празднования дня всех мертвых были парадоксально схожими. А часть из них унаследовал и современный праздник.
“Сладости или смерть?” — именно так должны сказать дети, которые стучатся в Хэллоуинскую ночь к соседям. В эпоху язычества дети не ходили за конфетами, но у них было не менее интересное развлечение.
Кельты зажигали костер на самой высокой точке у дома, а когда погаснет его последняя искра, становились в круг и кричали: “Стриженая черная свинья, хватай последнего”.
Кельты зажигали костер на самой высокой точке у дома, а когда погаснет его последняя искра, становились в круг и кричали: “Стриженая черная свинья, хватай последнего”.
Этот лозунг посвящали древней валлийской богине Керридвен, которая в этот период года принимает на себя роль Старой Смерти. Тотемным животным богини была свинья, так что оклик служил оберегом.
В культуре славянских язычников тоже есть такой ритуал. Они прыгали через костер и даже босиком ходили по раскаленным углям, чтобы очистить души и тела от злых сил.
Также в обеих традициях было принято оставлять свечу на подоконнике, чтобы души умерших нашли путь домой.
Также в обеих традициях было принято оставлять свечу на подоконнике, чтобы души умерших нашли путь домой.
Язычники тех времен верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября можно получить ответ на сложный вопрос, в этом должны были помочь предки. Им задавали вопрос на бумажке, а ответ должен был прийти во сне.
А чтобы следующий год был полон изобилия, люди собирали всю мелочь в кошельке и раздавали ее бедным, произнося специальные слова.
Если не можешь победить — адаптируй. Именно так сработало в случае языческих праздников Самайна и Велесовой ночи.
С приходом религии отношение к смерти кардинально изменилось. С тех пор загробный мир нельзя было чествовать, его нужно было бояться.
Однако люди, привыкшие поколениями прославлять мертвых, не могли быстро привыкнуть и адаптироваться к новым порядкам.
Поэтому Папа Римский Григорий III переименовал праздник всех мертвых в день всех Святых. Именно так зародился современный Хэллоуин.
Поэтому Папа Римский Григорий III переименовал праздник всех мертвых в день всех Святых. Именно так зародился современный Хэллоуин.
Можно считать, что это своеобразный компромисс с католической церковью. Ведь у всех традиций и обычаев есть языческие корни, только название отличается.
Адаптированный компромисс под названием Хэллоуин возник не так уж давно. Что тогда делали в Киевской Руси после ее крещения?
На Слобожанщине в день Луки устраивали поминовение предков и готовились к этому, как к важному празднику.
В церковь несли хлеб, яйца, мед, баранки, а затем устраивали торжественные гостины дома, на которые приглашали родственников, соседей и знакомых.
Подобно традициям Велесовой ночи и Самайна, хозяева одаривали нищих, немощных, увечных и избегали тяжелых работ.
Подобно традициям Велесовой ночи и Самайна, хозяева одаривали нищих, немощных, увечных и избегали тяжелых работ.
Различие с Велесовой ночью было лишь в том, что этот день отмечали весной, а также мертвых больше не приглашали к столу. Славяне посещали могилы и клали на них еду.
В современном мире этот день сохранился как Гробки. Однако сакральность, мистицизм и обрядность язычества утрачены. Теперь духи предков не имеют столько сил. Хэллоуин же превратился в праздник развлекательного содержания.
В скором времени мир будет праздновать Хэллоуин. Одним из самых узнаваемых его символов является тыквенный фонарик. Читай, как вырезать тыкву на Хэллоуин.
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