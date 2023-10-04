Как сделать тыкву на Хэллоуин 2023: простой способ даже для тех, кто никогда этого не делал

Вырезанное лицо на тыкве называют светильником Джека.
Согласно легенде, пьяница Джек дважды обманул дьявола, и после своей кончины его не пустили ни в рай, ни в ад. Именно поэтому он скитался по земле, освещая путь тлеющим угольком в тыкве.
Для того чтобы самостоятельно сделать тыкву на Хэллоуин, тебе понадобится минимальное количество времени и сил.
Как сделать тыкву на Хэллоуин 2023 — смотри в материале.
Фото — Unsplash
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