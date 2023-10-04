Как сделать тыкву на Хэллоуин 2023: простой способ даже для тех, кто никогда этого не делал

Вырезанное лицо на тыкве называют светильником Джека.

Согласно легенде, пьяница Джек дважды обманул дьявола, и после своей кончины его не пустили ни в рай, ни в ад. Именно поэтому он скитался по земле, освещая путь тлеющим угольком в тыкве.

Для того чтобы самостоятельно сделать тыкву на Хэллоуин, тебе понадобится минимальное количество времени и сил.

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Как сделать тыкву на Хэллоуин и что для этого понадобится

В первую очередь нужно выбрать красивую тыкву, на которой не будет повреждений.

Для того чтобы вырезать на ней пугающее лицо, возьми нож. Хорошо его помой и протри салфеткой.

Если хочешь вырезать на тыкве сложный рисунок, возьми несколько ножов разных размеров.

Для того чтобы вытащить внутренности, возьми большую ложку.

Чтобы нарисовать лицо, возьми тонкий фломастер.

Возьми свечу и зажигалку (можно использовать спички).

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Как вырезать тыкву на Хеллоуин: инструкция пошагово

Верхушку тыквы срежь. Для этого нужно нарисовать сверху окружность и по ней сверху резать с помощью ножа. Так у тебя будет доступ к мякоти тыквы. Ее необходимо вынуть большой ложкой. Делай это аккуратно, чтобы не испортить тыкву. Не выбрасывай верхушку, ведь она пригодится для того, чтобы завершить процесс. Внутри тыква должна быть пустой. С помощью сухих салфеток вытри тыкву внутри. Нарисуй фломастером глаза в форме треугольников и нос. Также нужно нарисовать улыбающейся рот, а в нем — зубы. Если у тебя нет фломастеров, используй ручку. С помощью маленького ножа вырежь по рисунку рот, зубы, нос и глаза. Для того чтобы сделать внутри тыквы огонь, возьми небольшую свечу. Если в тыкве будут большие отверстия, свеча будет гореть красиво, если нет — нужно вырезать маленькое вентиляционное отверстие в крышке. Для того чтобы обезопасить себя от пожара, лучше поставь свечу в баночку или небольшой стакан. Ставь тыкву подальше от занавесок и одежды. Можно покапать внутри тыквы аромамасла. Так кроме света она будет иметь хороший запах. Если ты не можешь найти тыкву, вместо нее можно использовать репу, баклажаны, яблоки и даже картошку.

А пока ты зажигаешь свечи и запасаешься тыквами, читай материал о том, как сэкономить на отоплении зимой.

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