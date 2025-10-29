Як зробити гарбуз на Хелловін 2025: простий спосіб навіть для тих, хто ніколи цього не робив

Неможливо святкувати Хелловін без традиційного атрибута цього свята — гарбуза. Вирізане обличчя на гарбузі називають світильником Джека.

Згідно з легендою, п’яниця Джек двічі обдурив диявола, і після своєї смерті його не пустили ні в рай, ні в пекло. Саме тому він блукав землею, освітлюючи шлях вугликом у гарбузі.

Для того, щоб самостійно зробити гарбуз на Хелловін, тобі знадобиться небагато часу та сил.

Як зробити гарбуз на Хелловін 2025 — дивись у матеріалі.

Як зробити гарбуз на Хелловін і що для цього знадобиться

Збери всі необхідні інструменти та речі, як допоможуть тобі вирізати гарбуз на свято:

найперше тобі потрібно вибрати гарний гарбуз, на якому не буде пошкоджень.

для того, щоб вирізати на ньому обличчя, візьми ніж. Добре його помий і протри серветкою.

якщо хочеш вирізати на гарбузі складний малюнок, візьми кілька ножів різних розмірів.

для того, щоб вийняти середину, візьми велику ложку.

щоб намалювати обличчя, візьми тонкий фломастер.

візьми свічку та запальничку (можна використовувати сірники).

Як вирізати гарбуз на Хелловін: інструкція покроково

Верхівку гарбуза зріж. Для цього потрібно намалювати зверху коло і по ньому зверху різати за допомогою ножа. Так у тебе буде доступ до м’якоті гарбуза. Її необхідно вийняти великою ложкою. Роби це акуратно, щоб не зіпсувати гарбуз. Не викидай верхівку, адже вона стане у пригоді для того, щоб завершити процес. Усередині гарбуз має бути порожнім. За допомогою сухих серветок витри гарбуз усередині. Намалюй фломастером очі у формі трикутників та ніс. Також потрібно намалювати усміхнений рот, а в ньому — зуби. За допомогою маленького ножа виріж по малюнку рот, зуби, ніс та очі. Щоб зробити всередині гарбуза вогонь, візьми невелику свічку. Якщо у гарбузі будуть великі отвори, свічка горітиме красиво, якщо ні — потрібно вирізати маленький вентиляційний отвір у кришці. Для того, щоб убезпечитись від пожежі, краще постав свічку в баночку або невелику склянку. Став гарбуз подалі від фіранок та одягу. Можна покапати всередині гарбуза аромаолію. Так крім світла він матиме гарний запах.

Як зберегти вирізаний гарбуз

Щоб зберегти вирізаний гарбуз якомога довше, використовуй спеціальні засоби проти гниття або… звичайний вазелін!

Змасти вазеліном зрізи у гарбузі та насолоджуйся прикрасою ще довгий час. Однак після цього гарбуз не буде придатним для вживання в їжу.

