Стиль життя

Велесова ніч — український Хелловін? Чи справді ми маємо свій день мерців та чому про нього забули

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Жовтня 2025, 11:30 6 хв.
велесова ніч
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь