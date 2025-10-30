Стиль життя Свята
Чи можна святкувати Хелловін християнам — відповідь священника

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Жовтня 2025, 14:00 3 хв.
Хелловін в Україні: що дозволено, а що — забороняє церква
