Чи можна святкувати Хелловін християнам — відповідь священника

Напередодні свята Хелловіну українці знову дискутують: чи можна святкувати його, якщо ти християнин, і як ставиться до цього церква.

У соцмережах думки розділилися — одні вважають, що це просто весела традиція з гарбузами та костюмами, інші ж називають її проявом темних сил.

Вікна-новини запитали у настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ Житомира отця Богдана, чи дозволяє церква святкувати Хелловін.

Хелловіна немає в християнських традиціях. Його ніколи не було, — сказав отець Богдан.

Чи можна святкувати Хелловін в Україні

Священник підкреслив, що Хелловін не має жодного стосунку до християнських свят і традицій. За його словами, це не лише чужа культура, а й небезпечна гра з темрявою.

Якщо сатаністське — то заборонено. Все, що сатаністське, заборонено. Навіть якщо воно виглядає безневинно, але пов’язане з потойбіччям — це неправильно, — наголосив настоятель.

Чи святкують Хелловін в Україні: думка церкви

Попри те, що в Україні Хелловін набуває дедалі більшої популярності, церква закликає віруючих не брати участі у подібних заходах.

Черепи, скелети, передягання тих чорних сил — це потойбічний світ. І це неправильно, — додав він.

За словами отця Богдана, такі свята суперечать духовним цінностям.

Чи можна християнам святкувати Хелловін

Отець Богдан наголосив, що Хелловін не має нічого спільного з вірою і духовністю. Священник підкреслив, що поклоніння злим силам через образ злих сил є гріхом.

Так само, за його словами, перевдягання у злі сили — це теж гріх, адже навіть у формі гри людина відкриває двері тому, що не від Бога.

Церква радить віруючим не долучатися до подібних свят, а натомість згадувати померлих у молитві, а не в ігровій формі.

Звідки походить Хелловін

За даними Encyclopaedia Britannica Свято Хелловін бере початок із кельтського фестивалю Самайн, який відзначали понад дві тисячі років тому на території сучасної Ірландії, Шотландії та Англії.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада кельти вірили, що межа між світом живих і мертвих стирається, і духи повертаються на землю. Люди запалювали вогнища, одягали маски, щоб відлякати злих духів, і приносили жертви.

Коли християнство поширилося в Європі, церква намагалася замінити язичницькі обряди новими святами. Так у VII столітті папа Боніфацій IV установив День усіх святих — спочатку 13 травня, а згодом, за папи Григорія III, дату перенесли на 1 листопада.

