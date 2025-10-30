Можно ли праздновать Хэллоуин христианам — ответ священника

Накануне праздника Хэллоуина украинцы снова спорят: можно ли отмечать его, если ты христианин, и как к этому относится церковь.

В соцсетях мнения разделились — одни считают, что это просто веселая традиция с тыквами и костюмами, другие называют ее проявлением темных сил.

Викна-новини спросили настоятеля Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ Житомира отца Богдана, разрешает ли церковь праздновать Хэллоуин.

Хэллоуина нет в христианских традициях. Его никогда не было — сказал отец Богдан.

Можно ли праздновать Хэллоуин в Украине

Священник подчеркнул, что Хэллоуин не имеет никакого отношения к христианским праздникам и традициям. По его словам, это не только чуждая культура, но и опасная игра с тьмой.

Если сатанистское — то запрещено. Все, что сатанистское, запрещено. Даже если это выглядит безобидно, но связано с потусторонним — это неправильно, — отметил настоятель.

Празднуют ли Хэллоуин в Украине: мнение церкви

Несмотря на то, что в Украине Хэллоуин становится все популярнее, церковь призывает верующих не участвовать в подобных мероприятиях.

Черепа, скелеты, переодевания тех черных сил — это потусторонний мир. И это неправильно, — добавил он.

По словам отца Богдана, такие праздники противоречат духовным ценностям.

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин

Отец Богдан подчеркнул, что Хэллоуин не имеет ничего общего с верой и духовностью. Священник подчеркнул, что поклонение злым силам через образ злых сил есть грех.

Так же, по его словам, переодевание в злые силы – это тоже грех, ведь даже в форме игры человек открывает дверь потому, что не от Бога.

Церковь советует верующим не приобщаться к подобным праздникам, а вспоминать умерших в молитве, а не в игровой форме.

Откуда произошел Хэллоуин

По данным Encyclopaedia Britannica, праздник Хэллоуин берет свое начало из кельтского фестиваля Самайн, который отмечали более двух тысяч лет назад на территории современной Ирландии, Шотландии и Англии.

В ночь с 31 октября на 1 ноября кельты верили, что грань между миром живых и мёртвых стирается, и духи возвращаются на землю. Люди разжигали костры, надевали маски, чтобы отпугнуть злых духов, и приносили жертвы.

Когда христианство распространилось в Европе, церковь пыталась заменить языческие обряды новыми праздниками. Так в VII веке папа Бонифаций IV установил День всех святых — сначала 13 мая, а впоследствии, при папе Григории III, дату перенесли на 1 ноября.

Что делать на Хэллоуин и в какие игры поиграть с детьми — мы рассказываем в другом нашем материале.

