Коли Радониця у 2024 році: які є звичаї й традиції цього дня

Культура та традиції — одні з найважливіших надбань української нації, тому згадувати історичне минуле свого народу стає все більш актуальним і важливим. Особливо в цей непростий час, коли багатьом довелося пережити проводи своїх близьких, рідних та коханих.

Кожен називає поминальні дні по-різному, проте треба пам’ятати, коли Радониця у 2024 році, та які звичаї у ці дні.

Радониця, або Проводи

Загалом в Україні досить поширена традиція вшановувати близьких, які відправились в інший світ. Зазвичай їх називають Гробки, Проводи, або ж Радониця.

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Різноманіття назв залежить від географії. Наприклад, на Поділлі, Волині та у Центрі України звикли говорити саме Гробки чи Могилки.

Радоницею поминальні дні називають на Поліссі та північних регіонах України. На Придніпров’ї та на півдні України кажуть поминки.

Коли Радониця у 2024 році

За дев’ять днів після Великодня, заведено проводити Радоницю, оскільки вважається, що саме у ці дні душі померлих відвідують землю. Тому дуже важливо згадати про них саме у цей період.

У 2024 році проводи випадають на вівторок, 14 травня. Проте більшість українців віддають перевагу влаштовувати їх саме у неділю (12 або 19 травня).

Традиції та звичаї на Радоницю 2024

Оскільки перед Великоднем практично всі дні зайняті іншими церковними святами та особливими днями, в які не завжди можна займатися фізичною працею, рекомендується заздалегідь подбати про могили своїх родичів.

Зазвичай за тиждень варто навести на них лад, аби за віруваннями, душі померлих бачили, що про них дбають і пам’ятають досі.

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Після Великодня потрібно приходити у місце, де поховані близькі, та вшановувати їх пам’ять. З собою варто принести квіти, цукерки та печиво. Зазвичай беруть саме ті солодощі, які за життя любили близькі.

Однак на Поліссі традиції дещо відрізняються від звичних усім. Там вважається гріхом сумувати, оскільки померлі мають радіти, що їхні родичі про них пам’ятають. Таким чином живі не мають “псувати настрій” померлим.

Раніше ми розповідали, коли поминальні дні у 2024 році.

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