Когда Радоница в 2024 году: какие есть обычаи и традиции этого дня

Культура и традиции – одно из важнейших достижений украинской нации, поэтому вспоминать историческое прошлое своего народа становится все более актуальным и важным. Особенно в это непростое время, когда многим пришлось пережить проводы своих близких, родных и любимых.

Каждый называет поминальные дни по-разному, однако нужно помнить, когда Радоница в 2024 году, и какие есть обычаи в эти дни.

Радоница, или проводы

В целом в Украине достаточно распространена традиция чествовать близких, которые отправились в другой мир. Обычно эти дни называют Гробки, Проводы, или Радоница.

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Разнообразие названий зависит от географии. Например, на Подолье, Волыни и в Центральной Украине привыкли говорить именно Гробки или Могилки.

Радоницей поминальные дни называют в Полесье и северных регионах Украины. В Приднепровье и на юге Украины говорят поминки.

Когда Радоница в 2024 году

Через девять дней после Пасхи принято проводить Радоницу, поскольку считается, что именно в эти дни души умерших посещают землю. Поэтому очень важно вспомнить о них именно в этот период.

В 2024 году проводы выпадают на вторник, 14 мая. Однако большинство украинцев предпочитают устраивать их именно в воскресенье (12 или 19 мая).

Традиции и обычаи на Радоницу

Поскольку перед Пасхой практически все дни заняты другими церковными праздниками и особыми днями, в которые не всегда можно заниматься физическим трудом, рекомендуется заранее позаботиться о могилах своих родственников.

Обычно за неделю следует навести порядок, чтобы согласно верованиям, души умерших видели, что о них заботятся и помнят до сих пор.

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После Пасхи нужно приходить в место, где похоронены близкие, и чествовать их память. С собой следует принести цветы, конфеты и печенье. Обычно берут именно те сладости, которые при жизни любили близкие.

Однако в Полесье традиции несколько отличаются от привычных всем. Там принято считать грехом уныние, поскольку умершие должны радоваться, что их родственники о них помнят. Таким образом, живые не должны “портить настроение” умершим.

Раньше мы рассказывали, когда поминальные дни в 2024 году.

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