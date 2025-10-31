Велесова ночь — украинский Хэллоуин? Действительно ли у нас есть свой день мертвецов и почему о нем забыли

Все новое — это хорошо забытое старое. Хэллоуин считается новым праздником в Украине, но на самом деле его корни уходят к первому столетию нашей эры, а родина находится далеко от Америки. Но и известным этот праздник был на нашей территории под названием Велесова ночь.

Почему же для Украины праздник всех святых, или скорее праздник всех мертвых, не является новым веянием Запада? А также как религия заставила нас забыть о верованиях и обрядах языческих предков, читай дальше все о Велесовой ночи и Хэллоуине.

От Ирландии до Украины: как кочевал языческий Хэллоуин

Предком Хэллоуина считается кельтский праздник Самайн, который берет начало от традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Этот праздник одновременно знаменовал окончание сбора урожая и переход к новому сельскохозяйственному году, а также день чествования мертвых.

Не менее древним является языческий праздник под названием Велесова ночь, который вполне можно назвать славянским аналогом Самайна.

Интересно, что Самайн, Велесову ночь и Хэллоуин празднуют одновременно, в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Мистика Велесовой ночи и Самайна

Все язычники отводили особое место высшим силам, богам и духам предков, наделяя их силой влиять на мир живых. Однако между кельтскими и славянскими культурами есть определенные отличия в отношении к духам.

Наиболее яркое отличие в богах. Самайн был князем смерти, в день 31 октября к нему в плен попадал бог солнца, и для кельтов наступали темные времена.

Следующую четверть года земля переставала принадлежать человеку, а ее хозяевами становились духи. Именно поэтому весь урожай, который не успели собрать до вечера, оставляли на огородах, ведь теперь он принадлежал духам.

В этот день даже переодевали своих детей в разную нечисть, чтобы злые духи запутались и не похитили малышей. Отсюда и современная традиция переодеваний в нечисть.

Согласно другой легенде, таким образом пытались задобрить Самайна, чтобы он позволил душам посетить свои дома.

В славянском язычестве все иначе, но в то же время похоже. Велес был богом искусства, музыки, поэзии, красоты, таланта, счастья и любви, а также покровителем всего живого.

Славяне считали, что именно он научил людей сосуществовать с природой: возделывать землю, выращивать зерно, пасти скот и брать молоко.

Велесова ночь: обряды, гадания и традиции

В Велесову ночь славяне почитали духов земли, неба и предков. Делали это подобно кельтам, устраивая трапезу в их честь, где вспоминали все хорошее, что при жизни сделали их предки.

Обе культуры верили, что в этот день грань между мирами становится тонкой и злые духи потустороннего мира вместе с предками могут попасть в наш мир.

Считалось, что в Велесову ночь духи возвращаются к потомкам, чтобы принести им уроки и благословить весь род. Поэтому славяне гадали в эту ночь, и особое внимание уделяли приметам.

Велесова ночь: приметы

Известно, что существовала странная примета: если увидишь этой ночью умершего родственника во сне — значит это хороший знак. И это несмотря на то, что в любой другой день года это событие имело бы противоположную коннотацию.

Также в Велесову ночь не считалось плохим знаком встретить черную кошку. Больше опасались увидеть черную собаку, ведь это означало, что у семьи появится враг. Белая собачка — знаменовала появление друга.

Плохим знаком считался и визит незнакомца в эту мистическую ночь — после этого в следующем году означало ждать смерти в семье. Одалживать деньги в этот день тоже не советовали, чтобы не обречь свою семью на нищету.

Различные названия, одинаковые традиции

Их боги носили разные имена, однако традиции и обряды празднования дня всех мертвых были парадоксально схожими. А часть из них унаследовал и современный праздник.

“Сладости или смерть?” — именно так должны сказать дети, которые стучатся в Хэллоуинскую ночь к соседям. В эпоху язычества дети не ходили за конфетами, но у них было не менее интересное развлечение.

Кельты зажигали костер на самой высокой точке у дома, а когда погаснет его последняя искра, становились в круг и кричали: “Стриженая черная свинья, хватай последнего”.

Этот лозунг посвящали древней валлийской богине Керридвен, которая в этот период года принимает на себя роль Старой Смерти. Тотемным животным богини была свинья, так что оклик служил оберегом.

В культуре славянских язычников тоже есть такой ритуал. Они прыгали через костер и даже босиком ходили по раскаленным углям, чтобы очистить души и тела от злых сил.

Также в обеих традициях было принято оставлять свечу на подоконнике, чтобы души умерших нашли путь домой.

Язычники тех времен верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября можно получить ответ на сложный вопрос, в этом должны были помочь предки. Им задавали вопрос на бумажке, а ответ должен был прийти во сне.

А чтобы следующий год был полон изобилия, люди собирали всю мелочь в кошельке и раздавали ее бедным, произнося специальные слова.

Закончилась эпоха язычества, но не его традиции

Если не можешь победить — адаптируй. Именно так сработало в случае языческих праздников Самайна и Велесовой ночи.

С приходом религии отношение к смерти кардинально изменилось. С тех пор загробный мир нельзя было чествовать, его нужно было бояться.

Однако люди, привыкшие поколениями прославлять мертвых, не могли быстро привыкнуть и адаптироваться к новым порядкам.

Поэтому Папа Римский Григорий III переименовал праздник всех мертвых в день всех Святых. Именно так зародился современный Хэллоуин.

Можно считать, что это своеобразный компромисс с католической церковью. Ведь у всех традиций и обычаев есть языческие корни, только название отличается.

Хэллоуин в христианстве Киевской Руси

Адаптированный компромисс под названием Хэллоуин возник не так уж давно. Что тогда делали в Киевской Руси после ее крещения?

31 октября христиане ввели день евангелиста Луки, который был одним из 70 учеников Креста и стал первым историком христианской веры.

На Слобожанщине в день Луки устраивали поминовение предков и готовились к этому, как к важному празднику.

В церковь несли хлеб, яйца, мед, баранки, а затем устраивали торжественные гостины дома, на которые приглашали родственников, соседей и знакомых.

Подобно традициям Велесовой ночи и Самайна, хозяева одаривали нищих, немощных, увечных и избегали тяжелых работ.

Альтернативой чествования мертвых в христианстве также был день Навий. Название этого праздника происходит от старославянского слова “навь”, которое переводится, как покойный, мертвый.

Различие с Велесовой ночью было лишь в том, что этот день отмечали весной, а также мертвых больше не приглашали к столу. Славяне посещали могилы и клали на них еду.

В современном мире этот день сохранился как Гробки. Однако сакральность, мистицизм и обрядность язычества утрачены. Теперь духи предков не имеют столько сил. Хэллоуин же превратился в праздник развлекательного содержания.

