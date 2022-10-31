Подорожі та натхнення

Велесова ніч — український Гелловін? Чи справді ми маємо свій день мерців та чому про нього забули

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 12:00
гелловін
Фото: Unsplash

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