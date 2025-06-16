День ангела Дмитрия 2025: именины по церковному календарю и теплые поздравления с праздником

Доброжелательные, настойчивые, с творческой жилкой, они умеют концентрироваться на хорошем и не давать воли негативным мыслям. Осенью день ангела празднуют мужчины по имени Дмитрий, небесным покровителем которых считается святой великомученик Димитрий Солунский. Когда осенью по новому церковному календарю день ангела Дмитрия — читай в материале.

Когда день ангела Дмитрия осенью

По новому церковному календарю день святого великомученика Димитрия Солунского выпадает на 26 октября, ранее его отмечали 8 ноября. Христиане западного обряда чествуют этого святого 8 октября.

Дмитрий — древнегреческое по происхождению имя, которое переводится как “посвящённый богине Деметре”, по греческой мифологии, богине плодородия и земли.

Мужчина по имени Дмитрий — целеустремленный и настойчивый, хорошо разбирается в человеческой психологии, интуитивно чувствует собеседника.

Он добр, чуток, готов подставить плечо близким и друзьям. Среди владельцев этого имени много творческих людей с креативным взглядом на жизнь.

Дмитрий легко влюбляется, любит привлекательных женщин. В отношениях с детьми проявляет себя как заботливый отец.

26 октября — День памяти святого Димитрия Солунского

Из жизнеописания святого Димитрия Солунского известно, что он родился в греческой провинции Солуни (ныне Салоники), которая являлась частью Римской империи. Его отец занимал высокий пост проконсула, однако не исповедовал официальную религию тех времен — язычество, а был тайным христианином.

Сторонников Христа в те времена подвергали страшным пыткам и казнили, однако семья не отрекалась от своих идеалов. Димитрий был крещен и воспитывался в вере во Христа.

Став взрослым, он заменил отца на его должности. Однако вопреки распоряжению императора Максимилиана Галерия, отказывался устраивать гонения на христиан, за что и был арестован и брошен в тюрьму.

Император, остановившийся в Солуни проездом, устроил в городе гладиаторские бои, во время которых юный христианин Нестор поразил мечом любимого бойца Максимилиана. Император разгневался и приказал казнить победителя Нестора, а вместе с ним и его духовного наставника Димитрия Солунского.

Охранники ворвались в камеру Димитрия и закололи его копьями. Когда же пошли слухи, что окровавленная одежда святого и его перстень имеют исцеляющую силу, император продолжил репрессии.

В христианской традиции Димитрию Солунскому молятся о даровании исцеления. Он считается покровителем воинов и всех славянских народов.

Именины Дмитрия весной и летом

Также День ангела Дмитрия отмечают по старому церковному календарю 28 мая, 1-2 и 16 июня. А еще День ангела Дмитрия отмечают иногда и 20 июня, ведь этот день посвящен Димитриану Саламинскому. А 9 августа день ангела посвящен мученику Димитрию Константинопольскому.

Но все эти даты скорее ситуативны, ведь в традициях разных верований и народов чтят и разных мучеников. Для тех, кто придерживается нового календаря ПЦУ, наиболее символической и важной датой Дня ангела Дмитрия является именно 26 октября.

Что нельзя делать на Дмитрия в 2025 году

В День Дмитрия оканчивался сезон свадеб, потому считалось, что уже поздно свататься и планировать торжество. Наступал период перед Рождественским постом.

В селах с этого дня прекращали отправлять скот на вольный выгул, оставляли его в хлеву, переводили на зимовку. Это объяснялось тем, что активизировались хищники, особенно волки.

В этот день завершали все работы в поле, ходила поговорка, что Дмитрий закрывает землю, а ключи оставляет себе.

Издавна существовала традиция поминать покойных родных и проведовать их могилы на кладбище, молиться за упокой душ. Для усопших в доме ставили емкость с водой, чтобы они могли умыться — таким было давнее поверье.

Еще одна старая байка рассказывала о шабаше ведьм в ночь перед Дмитриевым днем. Люди верили, что нечистая сила постарается украсть с неба Луну.

В этот день запрещалось стирать, шить, кроить, заниматься вязанием. Сажать растения и что-либо строить.

Для удачи в делах нужно было помолиться святому Дмитрию, считалось, что в этот день он непременно услышит молитвы.

Поздравления с днем ​​ангела Дмитрия

Дима, искренне желаю, чтобы твоя судьба походила на первоклассную трассу — ровную и гладкую, без ухабов и неприятностей. Мчись судьбой, как автомобиль премиум класса: легко, весело, без проблем! Пусть твоими попутчиками будут только отличные люди! С именинами тебя!

***

Желаю, чтобы судьба одарила тебя счастливыми днями, яркими эмоциями и отличным окружением! Будь всегда радостным, искренним и честным. Я горжусь нашей надежной, крепкой дружбой. С праздником тебя, Дмитрий!

***

Дмитрий, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Желаю жизненной мудрости, шикарных возможностей и умения не упустить ни одну из них. Пусть все в твоей жизни складывается как нельзя лучше. С праздником!

***

Дима, дорогой, поздравляю с днем ​​ангела! Желаю силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и безумных идей, высоких целей и сияния счастья.

***

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником, днем ​​ангела! Желаю счастья в жизни, изобилия в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и невероятной бодрости в теле! Интересных идей в голове и долгих лет жизни!

Раньше мы делились самыми искренними поздравлениями с юбилеем для мужчины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!