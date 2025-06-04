День ангела Софии: дата, значение имени и поздравления своими словами

Совсем скоро будет праздник для всех, чье имя София — День ангела Софии. В материале мы расскажем о значении имени, дате празднования, а также поделимся искренними поздравлениями.

День ангела Софии 2025 по новому календарю

По новому церковному календарю, на который Украина перешла в прошлом году, День ангела Софии отмечают 17 сентября (ранее — 30 сентября).

О происхождении и значении имени известно много — оно пришло к нам из Греции, и было популярно во времена древней Эллады. В переводе с греческого имя София означает — мудрость, разум или наука.

Это имя популярно сейчас во многих странах, в частности в Украине, Франции, Испании и Италии, Португалии. Имеет такие формы: Софи, Софа, Софья, Фия.

Имя София отличает его владелиц волевым характером, осторожностью и умеренностью. Софии могут быть интровертами.

В церковном календаре чтят многих Софий — княжну Слуцкую, преподобную Софию Хотокуриду, преподобную Софию Фракийскую, Римскую и Египетскую. Поэтому дат празднований много — 19 марта, 23 апреля, 4 июня, 17-18 сентября.

София Римская, память которой почитается 17 сентября, была матерью Веры, Надежды и Любови. Она жила во II веке в Риме и была христианкой. Дочерей она учила добропорядочности и вере, поэтому даже после пыток они не отреклись от христианства.

После смерти Софии, Веры, Надежды и Любови их стали считать великомученицами. В церкви в этот день можно просить о семейном счастье и благополучии, молиться о здоровье родных. Не стоит устраивать пышные гуляния или венчаться.

С Днем ​​ангела Софии

Держи несколько поздравлений с Днем ангела Софии в прозе своими словами!

Дорогая София, в твой День ангела хочу поздравить тебя и пожелать крепкого здоровья, вечной энергии, и чтобы каждый твой день даровал только радость и позитив!

Дорогая София! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, и оберегает от бед и невзгод! Поздравляю и желаю мудрости, интересных открытий и ярких впечатлений.

Поздравляю с Днем ангела Софии! Хочу пожелать тебе хороших людей вокруг, чтобы на твоем пути всегда встречался только позитив. Пусть жизнь будет прекрасной!

С Днем ангела Софии! В этот день поздравляю тебя! Желаю уверенности в себе и осуществления всего задуманного!

София, ты мое воплощение мудрости и красоты! В твой День ангела хочу пожелать всегда иметь поддержку, искренних друзей, любовь и достаток.

Раньше мы делились церковным календарем на 2025 год.

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