День ангела Софії: дата, значення імені та привітання своїми словами

Зовсім скоро буде свято для всіх, чиє ім’я Софія — День ангела Софії. У матеріалі ми розповімо про значення імені, дату святкування, а також поділимося щирими привітаннями.

День ангела Софії 2025 за новим календарем

За новим церковним календарем, на який Україна перейшла торік, День ангела Софії відзначають 17 вересня (раніше — 30 вересня).

Про походження та значення імені відомо багато — воно прийшло до нас із Греції, і було популярним у часи давньої Еллади. У перекладі з грецької ім’я Софія означає — мудрість, розум або ж наука.

Це ім’я популярне нині у багатьох країнах, зокрема в Україні, Франції, Іспанії та Італії, Португалії. Має такі форми: Софі, Софа, Соф’я, Фія.

Ім’я Софія вирізняє його власниць вольовим характером, обережністю та поміркованістю. Софії можуть бути інтровертками.

У церковному календарі вшановують багато Софій — княжну Слуцьку, преподобну Софію Хотокуриду, преподобну Софію Фракійську, Римську та Єгипетську. Тому дат святкувань багато — 19 березня, 23 квітня, 4 червня, 17-18 вересня.

Софія Римська, пам’ять якої вшановується 17 вересня, була матір’ю Віри, Надії та Любові. Вона жила в II столітті в Римі, і була християнкою. Доньок вона навчала добропорядності та віри, тому навіть після тортур вони не зреклися християнства.

Після загибелі Софії, Віри, Надії та Любові їх стали вважати великомученицями. У церкві в цей день можна просити про сімейне щастя та благополуччя, молитися за здоров’я рідних. Не варто влаштовувати пишних гулянь чи вінчатися.

З днем ангела Софії

Тримай кілька привітань з Днем ангела Софії у прозі своїми словами!

Дорога Софіє, у твій День ангела хочу привітати тебе, і побажати міцного здоров’я, невичерпної енергії, і щоб кожен твій день дарував лише радість та позитив!

Люба Софіє! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, і оберігає від бід та негараздів! Вітаю і бажаю мудрості, цікавих відкриттів та яскравих вражень.

Вітаю з Днем ангела Софії! Хочу побажати тобі добрих людей навколо, щоб на твоєму шляху завжди траплявся лише позитив. Нехай життя буде прекрасним!

З Днем ангела Софії! У цей день вітаю тебе! Бажаю впевненості в собі та здійснення всього задуманого!

Софіє, ти моє втілення мудрості та краси! У твій День ангела хочу побажати завжди мати підтримку, щирих друзів, кохання та достаток.

Раніше ми ділилися церковним календарем на 2025 рік.

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