Привітання з ювілеєм чоловікові: ідеї гарних слів у віршах та в прозі

Шукаєте відповідні слова-привітання з днем народження чоловіку, мужчині старшого віку? Ми допоможемо в цьому.

Добірка оригінальних побажань на 40, 50, 60 та 70 років, якими можна привітати чоловіка з днем народження — у матеріалі.

Щирі, теплі вітання, написані на листівці чи сказані вголос, завжди порадують іменинника і закарбуються в його пам’яті.

Привітання з ювілеєм мужчині

З днем народження! Бажаю тобі щастя, яке наповнює душу та здоров’я, міцного, як граніт. Нехай усі цілі досягаються легко і швидко, а мрії здійснюються. Бажаю тобі невичерпного натхнення, мужності та сили. Нехай у твоєму житті завжди буде любов, яка гріє серце, вірні друзі, які підтримають у будь-якій ситуації. Живи, люби, перемагай!

***

Вітаю з ювілеєм! Хай збуваються мрії під мирним небом. Нехай життя буде довгим, як Чумацький шлях, багатим, як хлібосольний святковий стіл, безхмарним, як небо в пустелі. Нехай у ньому буде мало гірких хвилин, солених сліз та кислих усмішок, а більше солодких миттєвостей. З днем народження!

***

Вітаю з ювілеєм! Нехай кожен день буде сповнений натхненням, радістю і новими можливостями. Бажаю тобі щасливих моментів, міцного здоров’я і великих перемог. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для справжньої дружби та щирої любові. Бажаю тобі мужності, сили й витримки для подолання всіх труднощів. Нехай удача завжди супроводжує тебе на кожному кроці. З днем народження!

***

Вітаємо з днем народження! Бажаємо мирного неба, стійкості, мужності. Нехай всі плани реалізуються чітко і вчасно. Нехай ніщо не порушує вашого спокою. Нехай у вашому житті завжди будуть люди, які люблять та цінують вас. Нехай життєва течія несе вас тихо та з комфортом, а шлях буде без перешкод та вирв. Позитиву вам у всьому та добробуту. З повагою.

***

З ювілеєм!

Летять роки! І їм немає спину,

За ними — мудрості великий зміст!

Сьогодні сімдесяту верховину

Здолали Ви, мов справжній альпініст!

За пройденим не варто сумувати,

Попереду гряде весни пора!

Хай щедрим буде ювілейне свято,

Здоров’я Вам, любові та добра!

Читати на тему Вітання з днем народження доньки: своїми словами або у віршах Чарівні привітання для донечки у день народження.

Привітання з днем народження мужчині з ювілеєм

Вітаємо з ювілеєм! Нехай завжди тобі щастить, здоров’я не підводить, радість ллється рікою. Коли мандрівника запитали, що найдивніше траплялося з ним за весь час, він відповів: “Те, що я кожен раз щасливо причалював до берега”. Тож бажаємо, щоб ти завжди проходив усі шторми та бурі, які очікують кожного в неспокійному, а деколи навіть сильно штормовому життєвому морі, та щоразу щасливо причалював до берега. Перемагай, мрій, досягай!

***

З ювілеєм, імениннику! Бажаю бути завжди в хорошому настрою, вірити у свої сили, прагнути до втілення мрій в реальність. Бажаю, щоб в найближчому майбутньому ти впевнено і гордо сказав: “Я маю все, що хотів, чого прагнув і бажав, про що мріяв і чого досяг, кого народив і виховав, що створив — і життя прекрасне”. Любимо та цінуємо!

***

З днем народження!

Хай квітне доля у роках прекрасних,

Життя приносить радість і любов.

Мир і здоров’я, злагоду і щастя,

Многая літа знов і знов!

***

Хай квітує доля у роках прекрасних,

І дарує радість, спокій і тепло.

Хай кожної днини світить сонце ясне,

І приносить вдачу і тепло.

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці і хліб на столі.

Привітання з ювілеєм чоловікові

Вітаю з днем народження! Нехай твоя мужність та сила завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. Нехай вдома завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу. Нехай тобі буде завжди кого захищати, але не буде від кого.

***

Шановний ювіляре! Прийміть сердечні привітання з нагоди вашого ювілейного дня народження! Нехай у вашому серці завжди буде світло від людської вдячності, задумах — мудрість, вдома — взаєморозуміння та увага, на роботі — підтримка. Бажаємо міцного здоров’я, нових досягнень та успіхів. Нехай завжди, аж до сторіччя, вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у вашому домі панують любов, злагода та добробут на многая літа.

***

Вітаю з днем народження! Здоров’я міцного, любові й підтримки від рідних, радості від дітей, везіння в усьому. Бажаю здійснення задуманого. Говорять, що ангели чують думки, тому про хороше достатньо лише подумати. Живи з позитивом, в щасті та добробуті. Частіше думай про добро, про хороше — і воно обов’язково прийде. Ціную та люблю!

Привітання з ювілеєм 50 років мужчині

Дорогий ювіляре!

Будьте душею завжди молоді. Хай вашу долю освітлюють зорі, А щастя рікою вливається в дім. Стелися, доле, крізь усе життя, Лише добром для доброї людини. Живіть в добрі і радості завжди, Та будьте все життя щасливі.

***

Хай пливе щасливо твій життєвий човен,

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й бажання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання!

З днем народження!

***

Нехай душа у Вас ніколи не старіє, На білій скатертині будуть хліб і сіль, Своїм теплом Вас завжди сонце гріє Слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, Без чого не складається життя, Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічна нестаріюча душа. Смійтеся більше і менше сумуйте, Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте, Хай думи ніколи спочинку не знають, Хай руки, мов крила, внучат пригортають Хай серце ще довго тріпоче у грудях Живіть до ста років на поміч всім людям Здоров’я міцного Вам зичимо щиро Ласки від Бога від людей добра На многії й щасливі літа.

Не забувай вітати близьких та рідних зі святами. В цей непростий час підтримка та увага одне до одного багато важить. Тримай ще привітання з днем народження своїми словами з усього серця. Нехай твої близькі відчують твою турботу та любов.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!