Теплі привітання з днем ангела Анни своїми словами та у гарних віршах

Сьогодні, 25 липня, вшановують пам’ять святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, а також Зачаття Пресвятої Богородиці. Ці церковні свята — гарна нагода привітати близьких та подруг на ім’я Анна з іменинами. Привітання з днем ангела Анни своїми словами та у віршах — читай у матеріалі.

За біблійним переказом, Анна була дружиною Йоакима. І хоча подружжя довгий час перебувало у шлюбі, сімейна пара так і не мала нащадків. Та коли вони зовсім зневірилися, небо віщувало їм добру звістку — у них буде дитина.

Свою новонароджену дочку Марію Анна присвятила Богу. Вихована при Єрусалимському храмі, Марія виконала свою місію — привела у світ Месію, Ісуса Христа.

Привітання з днем ангела Анни своїми словами

Люба Анно! Вітаю тебе з днем ангела! Хочу побажати, щоб навіть у похмурий день ти мала краплинку сонячного світла! Щоб твій Охоронець боронив тебе від бід та лагідно накривав своїм крилом!

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Дорога Анно! Ти — людина з добрим серцем та відкритою душею, щира, добра, віддана родині! Бажаю тобі щоденних хвилинок щастя! Нехай тебе бережуть Ангели, а на життєвій дорозі зустрічаються лише чесні та хороші люди! Зі святом тебе!

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Любо Аню! Вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел буде з тобою у будь-яку годину, зберігає від усього злого і спонукає до добрих справ!

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Дорога Анно, щиро вітаю тебе із цим красивим святом — Днем твого ангела. Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі крила! Нехай розраджує у хвилини розпачу, та являє свою турботу, коли сумно! Нехай завжди летить на допомогу, та підказує вірний шлях у житті!

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Любо Ганно! Тепло вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець частіше радіє за тебе і дарує щасливі миттєвості! Нехай не випускає зі свого поля зору ні на мить! Насолоди тобі від життя!

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Мила Ганнусю! Вітаю тебе з іменинами й хочу побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Охоронець радіє разом із тобою, і небо стає чистішим від хмар, а серце звільняється від турбот! Нехай твій Охоронець завжди береже тебе! Будь щаслива!

***

Дорога Анно, тепло вітаю тебе із днем ангела! Нехай цей день буде для тебе справді щасливим і сповненим Божої присутності! Здоров’я і мирного неба!

Привітання з днем ангела Анни у гарних рядках

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

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