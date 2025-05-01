Найгарніші імена для дівчат 2025 — поради мамам і татам, які чекають на малюка

Якщо ви чекаєте на лелеку і мрієте про дівчинку, вибір її імені, безсумнівно, стане одним із приємних етапів щасливого очікування. Які саме імена дівчат популярні в Україні, які повертаються з забуття, а які стійко тримаються у списках найуживаніших роками — читай у матеріалі.

Гарні українські імена для дівчат

Обираючи ім’я, враховуй, що воно буде візитівкою твоєї дитини все життя. За його звучанням люди інтуїтивно визначатимуть характер і будуватимуть принаймні перше враження. І якщо є бажання зануритися у нетрі зовсім рідкісних імен, подумай, чи варто привертати увагу до дитини саме у такий спосіб.

Ми знаємо чимало красивих милозвучних українських імен, які наш соціум сприймає, як рідні. Мабуть, саме в цьому їхній секрет популярності — імена вважаються гармонійними та душевно близькими.

Серед популярних імен для дівчат, які на роки затрималися на верхівці рейтингу, нині:

Ганна, Анна

Марія

Вікторія

Єлизавета

Поліна

Дарина

Катерина

Тетяна

Софія

Соломія

Але якщо ти обираєш для дитини популярний варіант, будь готовий (-а) до того, що дочка завжди зустрічатиме багато дівчат та жінок з таким самим ім’ям. Тож таке ім’я може дещо й нашкодити, адже дитина втрачатиме відчуття своєї унікальності.

Сучасне ім’я для дівчинки — обираємо за характером

Вважається, що імена впливають на характер, тому вибирати його для дитини варто, враховуючи, які особливі властивості ви хочете бачити у своїй малечі.

Але тут зважаємо ще й на темперамент батьків, адже кажуть: яблучко від яблуньки недалеко падає. Загалом відстежують такі зв’язки між іменами та рисами характеру:

сильні, самодостатні, напористі: Вікторія, Ольга, Кіра, Агата, Марія, Діана;

м’які, спокійні, лагідні, відкриті: Наталія, Ірина, Юлія, Анна, Аліна, Аліса;

непередбачувані, запальні: Анфіса, Ксенія, Маргарита;

домашні, віддані родині: Катерина, Тетяна, Любов, Вероніка, Дарина.

Українські імена для дівчат у 2025 році, які набувають популярності

Милозвучних красивих імен, які подарують дитині жіночність та впевненість в собі, чимало. Не надто вживані, вони, проте, не чіпляють вухо чужорідністю, сприймаються гармонійно й гарно поєднуються з по-батькові (що важливо). Очікується, що наступного року будуть популярні:

Аделіна

Аніта

Валерія

Варвара

Жанна

Еліна

Емілія

Мілена

Мирослава

Нінель

Руслана

Стефанія

Дізнайся більше також про інші красиві жіночі імена: давні українські, грецькі, церковні.

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