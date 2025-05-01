Самые красивые имена для девочек 2025 — советы мамам и папам, которые ждут малыша

Если вы ждете аиста и мечтаете о девочке, выбор ее имени, несомненно, станет одним из приятнейших этапов счастливого ожидания. Какие именно имена девочек популярны в Украине, какие возвращаются из забвения, а какие стойко держатся в списках наиболее употребляемых — читай в материале.

Красивые украинские имена для девочек

Выбирая имя, учитывай, что оно будет визитной карточкой твоего ребенка всю жизнь. По его звучанию люди будут интуитивно определять характер и строить, по крайней мере, первое впечатление. И если есть желание погрузиться в дебри совсем редких имен, подумай, стоит ли обращать внимание на ребенка именно таким образом.

Мы знаем немало красивых благозвучных украинских имен, которые наш социум воспринимает как родные. Пожалуй, именно в этом их секрет популярности — имена считаются гармоничными и близкими.

Среди популярных имен для девочек, на годы задержавшихся на верхушке рейтинга, ныне:

Анна

Мария

Виктория

Елизавета

Полина

Дарья

Екатерина

Татьяна

София

Соломия

Но если ты выбираешь для ребенка популярный вариант, будь готов (-а) к тому, что дочь всегда будет встречать много девушек и женщин с таким же именем. Так что такое имя может некоторым образом и навредить, ведь ребенок будет терять чувство своей уникальности.

Современное имя для девочки — выбираем по характеру

Считается, что имена влияют на характер, поэтому выбирать его для ребенка следует, учитывая, какие особые свойства вы хотите видеть у своей малышки.

Но здесь возьмем во внимание еще и темперамент родителей, ведь, как говорят, яблочко от яблоньки далеко не падает. В целом, отслеживают такие связи между именами и чертами характера:

сильные, самодостаточные, напористые: Виктория, Ольга, Кира, Агата, Мария, Диана;

мягкие, спокойные, кроткие, открытые: Наталья, Ирина, Юлия, Анна, Алина, Алиса;

непредсказуемые, зажигательные: Анфиса, Ксения, Маргарита;

домашние, преданные семье: Екатерина, Татьяна, Любовь, Вероника, Дарья.

Украинские имена для девушек в 2025 году, которые приобретают популярность

Благозвучных красивых имен, которые подарят ребенку женственность и уверенность в себе, много. Не слишком употребляемые, они тем не менее, не цепляют ухо чужеродностью, воспринимаются гармонично и хорошо сочетаются с отчеством (что важно). Ожидается, что в следующем году будут популярны:

Аделина

Анита

Валерия

Варвара

Жанна

Элина

Эмилия

Милена

Мирослава

Нинель

Руслана

Стефания

Узнай больше также о других красивых женских именах: древних украинских, греческих, церковных.

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