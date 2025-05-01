Самые красивые имена для девочек 2025 — советы мамам и папам, которые ждут малыша

Фото Pexels Если вы ждете аиста и мечтаете о девочке, выбор ее имени, несомненно, станет одним из приятнейших этапов счастливого ожидания. Какие именно имена девочек популярны в Украине, какие возвращаются из забвения, а какие стойко держатся в списках наиболее употребляемых — читай в материале. Красивые украинские имена для девочек Выбирая имя, учитывай, что оно будет визитной карточкой твоего ребенка всю жизнь. По его звучанию люди будут интуитивно определять характер и строить, по крайней мере, первое впечатление. И если есть желание погрузиться в дебри совсем редких имен, подумай, стоит ли обращать внимание на ребенка именно таким образом. Мы знаем немало красивых благозвучных украинских имен, которые наш социум воспринимает как родные. Пожалуй, именно в этом их секрет популярности — имена считаются гармоничными и близкими. Среди популярных имен для девочек, на годы задержавшихся на верхушке рейтинга, ныне: Анна Мария Виктория Елизавета Полина Дарья Екатерина Татьяна София Соломия Но если ты выбираешь для ребенка популярный вариант, будь готов (-а) к тому, что дочь всегда будет встречать много девушек и женщин с таким же именем. Так что такое имя может некоторым образом и навредить, ведь ребенок будет терять чувство своей уникальности. Читать по теме Самые популярные имена в Украине: кто на первых ступенях рейтинга Какие имена в Украине — саміе популярніе в 2024 году —читай рейтинг. Современное имя для девочки — выбираем по характеру Считается, что имена влияют на характер, поэтому выбирать его для ребенка следует, учитывая, какие особые свойства вы хотите видеть у своей малышки.Но здесь возьмем во внимание еще и темперамент родителей, ведь, как говорят, яблочко от яблоньки далеко не падает. В целом, отслеживают такие связи между именами и чертами характера: сильные, самодостаточные, напористые: Виктория, Ольга, Кира, Агата, Мария, Диана; мягкие, спокойные, кроткие, открытые: Наталья, Ирина, Юлия, Анна, Алина, Алиса; непредсказуемые, зажигательные: Анфиса, Ксения, Маргарита; домашние, преданные семье: Екатерина, Татьяна, Любовь, Вероника, Дарья. Украинские имена для девушек в 2025 году, которые приобретают популярность Благозвучных красивых имен, которые подарят ребенку женственность и уверенность в себе, много. Не слишком употребляемые, они тем не менее, не цепляют ухо чужеродностью, воспринимаются гармонично и хорошо сочетаются с отчеством (что важно). Ожидается, что в следующем году будут популярны: Аделина Анита Валерия Варвара Жанна Элина Эмилия Милена Мирослава Нинель Руслана Стефания Узнай больше также о других красивых женских именах: древних украинских, греческих, церковных.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter