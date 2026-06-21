Стиль життя Шоу-біз

Кулінарний батл із фудпродюсерами: як пройшов 32 випуск МастерШеф 17 і хто покинув проєкт

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 21 Червня 2026, 23:02 3 хв.
мастершеф 17 32 випуск
Фото СТБ

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