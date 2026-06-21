Кулінарний батл із фудпродюсерами: як пройшов 32 випуск МастерШеф 17 і хто покинув проєкт

Ефіри головного кулінарного шоу країни МастерШеф на телеканалі СТБ перейшли у найдраматичнішу фазу, адже до грандіозного суперфіналу залишилися лічені кроки.

Оскільки ніяких битв чорних не було, правила для кітелянтів стали жорсткими як ніколи — учасник, який демонстрував найгірший результат під час випробування, залишав кухню проєкту миттєво.

Минулі субота та неділя вимагали від аматорів максимальної концентрації, адже кожна помилка могла стати фатальною та перекреслити шлях до перемоги за крок до омріяної мети.

Як пройшов 32 випуск МастерШеф 17

МастерШеф розпочався зі справжнього кулінарного інтертейменту, де учасники мали не просто вразити суддів смаковими якостями, а презентувати власну особливу концепцію страви у супроводі кулінарного шоу.

Справжньою сенсацією вихідних став другий конкурс, у якому вперше за всю історію проєкту глядачі познайомилися з ключовими залаштунковими творцями реаліті — фудпродюсерами МастерШеф.

Ба більше, досвідчені професіонали вийшли на кухню як прямі суперники кітелянтів, де команди формулювали складні завдання один для одного, змусивши аматорів працювати на межі своїх можливостей.

Наступне випробування підняло планку складності ще вище, розпочавшись із завдання, де учасники працювали з чотирма стихіями — вогнем, водою, землею та повітрям.

Кітелянти мали не лише об’єднати ці природні сили в одній тарілці, а й підготувати презентацію, яка б детально розкривала та пояснювала їхній вибір перед суддівським вердиктом.

Фінальним акордом тижня став традиційний іспит на професійний ріст, під час якого кулінари отримали завдання кардинально переосмислити та модернізувати свої страви з кастингу.

Цей конкурс продемонстрував, хто зумів здійснити колосальний стрибок над собою за час перебування на проєкті, а для кого найменша помилка змусила залишити кухню МастерШеф за крок до суперфіналу.

Хто покинув МастерШеф 17 в 32 випуску

У суботу, одразу після першого випробування, шоу МастерШеф покинула Юлія Науменко. Вона є успішною підприємицею, блогеркою та волонтеркою, яка перетворила любов до здорового способу життя на масштабну справу й створила власну мережу доставки правильного харчування.

Попри її вміння чітко організовувати процеси на кухні та експериментувати з текстурами, Юлії не вдалося повноцінно захистити свою особливу концепцію перед суддями під час видовищного шоу.

У неділю після завершення другого конкурсу з проєкту вибула Марія Міяке. Вона працює у фешн-індустрії стилісткою та моделлю, займається туризмом, а свій унікальний кулінарний почерк сформувала на межі двох культур — української та японської.

Її творчий, емоційний підхід та філософія витончених, “тихих” страв, які мають запам’ятовуватися назавжди, на жаль, не витримали прямого і жорсткого протистояння.

Наприкінці недільного ефіру кухню кулінарного шоу залишила Інна Костюченко. Вона є яскравою творчою особистістю, яка створює власні світи як власниця сучасного театру, бару та масштабного костюмовано-театралізованого фестивалю.

Інна звикла вражати сміливими ідеями та ставитися до готування як до форми медитації, проте припустилася помилок, через що вибула з перегонів за крок до суперфіналу.

Раніше ми писали, як пройшов МастерШеф 17 28 випуск — читай в матеріалі, хто покинув кухню за кілька кроків до фіналу.

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