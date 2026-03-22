Вживання медичного канабісу не полегшує симптоми психічних розладів — висновки науковців

Тривале переконання у тому, що медична або рекреаційна марихуана допомагає подолати тривожність, депресію та інші розлади психічного здоров’я, виявилося науково необґрунтованим.

Згідно з результатами двох нових масштабних аналізів, опублікованих у березні 2026 року, використання канабісу не полегшує симптоми більшості поширених психічних станів.

Дослідження, що базуються на так званому золотому стандарті наукової перевірки — рандомізованих контрольованих випробуваннях — показали повну відсутність доказів того, що будь-яка форма канабісу (включаючи CBD та THC) є ефективною у лікуванні тривоги, депресії або посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Науковці спростували ефективність марихуани у лікуванні тривожності та депресії

Одне з ключових досліджень, опубліковане в журналі Lancet Psychiatry, охопило результати 54 випробувань, проведених у період з 1980 по 2025 рік.

Провідний автор аналізу Джек Вілсон з Університету Сіднея зауважив, що навіть за умови використання стандартизованих препаратів (капсул, спреїв чи олій) позитивного впливу на психіку не виявлено. Більше того, у реальному житті люди найчастіше використовують марихуану шляхом паління, для якого доказів ефективності ще менше.

Дослідження також підтвердили марність канабісу при лікуванні анорексії, біполярного розладу, обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) та шизофренії.

Професор психіатрії Єльського університету Діпак Сиріл Д’Суза підкреслив, що попри схвалення медичної марихуани на рівні багатьох штатів США, сучасна медицина не має підстав рекомендувати її для корекції психічного стану.

Замість очікуваної користі регулярне вживання марихуани несе значні ризики, особливо для вразливих груп населення. Експерти застерігають, що вживання канабісу під час вагітності, у підлітковому та молодому віці втручається в розвиток мозку. У молодих людей з розладами настрою це підвищує ризик самоушкодження та суїцидальних спроб.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що сучасна марихуана стала значно агресивнішою: якщо у 1970-х роках вміст ТГК становив близько 4%, то сьогодні в диспансерах можна знайти продукти з концентрацією 35%, а в концентратах — до 80%.

Це робить сьогоднішню траву в 20 разів потужнішою за ту, що була популярною пів століття тому, і в шість разів підвищує ризик розвитку психотичних розладів у щоденних споживачів.

На противагу сумнівній користі канабісу, вчені нагадують про існування перевірених методів терапії. Найефективнішими на сьогодні залишаються селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) та когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).

Ці підходи мають міцну доказову базу та спрямовані на зміну негативних патернів мислення та поведінки, що дозволяє досягти стабільної емоційної регуляції.

Замість того, щоб покладатися на речовину, яка може викликати залежність (за даними CDC, розлад вживання канабісу діагностують у 3 з 10 споживачів), фахівці радять звертатися до сертифікованих психотерапевтів та використовувати методи, які дійсно працюють.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!