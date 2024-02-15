Тут не до сміху? Чим відрізняється медичний канабіс від звичайного

В Україні нарешті легалізують медичний канабіс. Адже в нашій державі продовжують боротися з симптомами своїх хвороб близько двох мільйонів українців. які потребують відповідних препаратів. Здебільшого дискусії виникають від нерозуміння, чим відрізняється медичний канабіс від звичайного. Тому розбираємось разом, аби покращити взаєморозуміння.

Чим відрізняється медичний канабіс від звичайного

Ботанічна назва рослини, властивості якої часто плутають, — коноплі посівні.

Їх використовують у досить різних цілях, через що й виникає непорозуміння, яка все ж таки різниця.

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Коноплі посівні використовують для:

виготовлення медичних препаратів;

технічних цілей (наприклад, виготовлення одягу з конопель);

рекреаційних цілей, які є нелегальними у більшості країн.

Генетичний спадок та культивація

Головна відмінність між медичним та рекреаційним канабісом — це генетичний спадок та умови культивації. Адже саме вони визначають, які сполуки буде містити вихідний продукт.

Cannabis sativa і Cannabis indica — саме ці підтипи зазвичай використовуються для виготовлення препаратів з вмістом медичного канабісу.

Вміст тетрагідроканабінола (ТГК)

Рослина коноплі містить понад 100 різних психотропних речовин, які по-різному можуть впливати на організм людини. Рекреаційний канабіс зазвичай містить тетрагідроканабінол (ТГК) у високій кількості, що варіюється від 1 до 30%. Здебільшого такий вміст є у листках та квітах рослини.

До складу медичного можуть входити здебільшого каннабіхромен, канабідіол і дельта-9-тетрагідроканнабінол. Канабідіол не має наркотичних властивостей, а тетрагідроканабінол має незначні властивості, що сприяють відчуттям, які нагадують сп’яніння.

Використовують найчастіше для виготовлення ліків саме ті рослини, які містять не більше 0,1 — 0,6% ТГК у сухій сировині.

Також важливо розуміти, що у промисловій коноплі рівень ТГК мізерний. Тому такі медичні препарати на основі канабісу психотропної дії не виявляють і звикання викликати теж не можуть.

Експертний комітет ВООЗ з наркотичної залежності у 2018-2019 роках у своєму звіті зазначав, що канабідіол не є психоактивною речовиною, тому не може сприяти виникненню наркотичного сп’яніння чи залежності.

Натомість медичний канабіс здатний впливати на нервову систему людини та діяти як знеболювальне. Його призначають пацієнтам з різними проблемами:

хронічні болі;

спазми;

судоми м’язів;

анорексія;

ПТСР та тривожні розлади;

епілепсія;

глаукома;

псоріаз;

хвороба Альцгеймера;

хвороба Паркінсона;

розсіяний склероз;

онкозахворювання;

захворювання імунної системи;

артрит та ревматизм;

астма;

хорея Гантінгтона;

герпес;

виразка;

СНІД;

діабетична нейропатія;

бічний аміотрофічний склероз (БАС).

На жаль, в Україні мільйони людей страждають від тяжких захворювань, через що відчувають сильний біль. Читай історії людей, яким медичний канабіс допомагає боротися з хворобами та повернутися до життя.

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