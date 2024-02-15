Здесь не до смеха? Чем отличается медицинский каннабис от обычного

В Украине наконец-то легализуют медицинский каннабис. Ведь в нашем государстве продолжают бороться с симптомами своих болезней около двух миллионов украинцев, требующих соответствующих препаратов. В основном дискуссии возникают от непонимания, чем отличается медицинский каннабис от обычного. Поэтому разбираемся вместе, чтобы улучшить взаимопонимание.

Чем отличается медицинский каннабис от обычного

Ботаническое название растения, свойства которого часто путают, — конопля посевная.

Их используют в достаточно разных целях, из-за чего и возникает недоразумение, какая все же разница.

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Конопля посевная используется для:

изготовление медицинских препаратов;

технических целей (например, изготовление одежды из конопли);

рекреационных целей, нелегальных в большинстве стран.

Генетическое наследие и культивация

Главное отличие между медицинским и рекреационным каннабисом — это генетическое наследие и условия культивации. Ведь именно они определяют, какие соединения будут содержать исходный продукт.

Cannabis sativa и Cannabis indica — именно эти подтипы обычно используются для изготовления препаратов с содержанием медицинского каннабиса.

Содержимое тетрагидроканабинола (ТГК)

Растение конопля содержит более 100 различных психотропных веществ, которые по-разному могут влиять на организм человека. Рекреационный каннабис обычно содержит тетрагидроканабинол (ТГК) в высоком количестве, варьирующемся от 1 до 30%. В большинстве своем такое содержание есть только в листьях и цветах растения.

В состав медицинского могут входить в основном каннабихромен, каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканнабинол. Канабидиол не обладает наркотическими свойствами, а тетрагидроканабинол обладает незначительными свойствами, способствующими ощущениям, напоминающим опьянение.

Используют чаще всего для изготовления лекарства именно те растения, которые содержат не более 0,1 — 0,6% ТГК в сухом сырье.

Также важно понимать, что в промышленной конопле уровень ТГК мизерный. Поэтому такие медицинские препараты на основе каннабиса психотропного действия не проявляют и привыкание вызывать тоже не могут.

Экспертный комитет ВОЗ по наркотической зависимости в 2018-2019 годах в своем отчете отмечал, что каннабидиол не является психоактивным веществом, поэтому не может способствовать возникновению наркотического опьянения или зависимости.

Медицинский каннабис способен влиять на нервную систему человека и действовать как обезболивающее. Его назначают пациентам с разными проблемами:

хронические боли;

спазмы;

судороги мышц;

анорексия;

ПТСР и тревожные расстройства;

эпилепсия;

глаукома;

псориаз;

болезнь Альцгеймера;

болезнь Паркинсона;

рассеянный склероз;

онкозаболевания;

заболевание иммунной системы;

артрит и ревматизм;

астма;

хорея Гантингтона;

герпес;

язва;

СПИД;

диабетическая нейропатия;

боковой амиотрофический склероз (БАС).

К сожалению, в Украине миллионы людей страдают от тяжелых заболеваний, из-за чего испытывают сильную боль. Читай истории людей, которым медицинский каннабис помогает бороться с болезнями и вернуться к жизни.

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