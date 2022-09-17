Подорожі та натхнення

Пересадка смородини восени: покрокова інструкція для поціновувачів корисних ягід

Анна Голішевська, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 11:00
Смородина
Фото: Unsplash

Більше новин
Психосоматика — це міф: лікар-психіатр про те, чому вона не лікує
“Як працює психосоматика? Хвороби зникнуть, якщо я мислитиму позитивно?”
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває
Ексгумація жертв війни триває — зруйнований на 80% Ізюм оговтується від російської окупації
Пересадка смородини восени: покрокова інструкція для поціновувачів корисних ягід
Фармацевтка Яна Українська про улюблені ліки українців, націнку в аптеці та казуси на роботі
Ситуація в Кривому Розі 17.09.2022 - місто ліквідовує наслідки атаки росіян
У Кривому Розі роблять усе, щоб запобігти катастрофі — рятувальники ліквідовують наслідки прильотів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шини
Час утеплюватися: як вибрати зимову гуму і коли її міняти
Як доглядати за трояндами восени
Королеві квітів треба піклування: як доглядати за трояндами восени
блок
Збирай на ЗСУ й оминай блок від Meta. У Мінцифри поділилися лайфхаками, як не потрапити у бан
Пересадка пион
Пересадка півонії восени: як і коли пересаджувати воістину розкішну квітку

Відео
2:05:02
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває

Ексгумація жертв війни триває — зруйнований на 80% Ізюм оговтується від російської окупації
2:02:54
Ситуація в Кривому Розі 17.09.2022 - місто ліквідовує наслідки атаки росіян
У Кривому Розі роблять усе, щоб запобігти катастрофі — рятувальники ліквідовують наслідки прильотів
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:03:12
Історія танкіста, який трощить росіян на Запорізькому напрямку
Сорокатонна Ляля, що трощить росіян на Запорізькому напрямку: танкіст розповів про свою бойову машину
0:02:53
Іпотерапія для дітей та військових — на Рівненщині шукають спонсорів
Врятовані скакуни допомагають людям: на Рівненщині відкриється центр іпотерапії
Бріджит Блінк
Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції
0:06:51
Масові поховання Ізюм
Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі
Українців не зламати! Як у Запоріжжі відбудовують зруйновані ракетами будинки
Більше відео
​​День фармацевта 2022
Читати далі
Зайшовши до аптеки, не забудьте привітати: коли День фармацевта 2022

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь