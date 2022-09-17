Пересадка смородини восени: покрокова інструкція для поціновувачів корисних ягід

Любителі корисних ягід знають, що кущ смородини перед першими заморозками потребує особливого догляду.

Після того, як смородина відплодоносила, вона дуже виснажена і потребує обрізання. Також її потрібно обробити від шкідників, підживити і пересадити.

Читай, як правильно обрізати смородину і коли її потрібно пересаджувати, у матеріалі.

Як обрізати смородину і коли обрізати смородину восени

Обрізати кущ краще наприкінці осені — на початку зими. Листя зі смородини має повністю опасти.

Після плодоношення потрібно зробити санітарне обрізання куща. Для початку оглянь кущ. Гілки, які відросли цього року, обрізай.

Це допоможе закласти нові бруньки на наступний рік. Тоненькі й непродуктивні гілки теж відрізай.

Правила підготовки смородини до зими

Кущ смородини перед зимою потрібно підживлювати фосфорно-калійними добривами, як-от суперфосфат калію і калійна селітра.

Потрібно взяти по 2 ст. л першого і другого й розчинити у 10 л води. Виливай це підживлення під кущ.

Крім мінеральних добрив, смородина потребує й органічних. Можна використовувати компост, торф, перегній.

Важливо рясно поливати кущ смородини хоча б раз на три тижні.

Для того, щоб шкідники не поїли твій вітамінний кущ, використовуй хорошу обробку. Можна обробити рослину фундазолом або карбофосом.

Пересадка смородини восени

Пересадка смородини восени на нове місце може виявитися несподівано складною, якщо не знати певних секретів.

Восени потрібно підібрати вдалий час, щоб перемістити кущ, інакше він “переплутає” сезони й ослабне. Це, своєю чергою, згубно позначиться на врожаї.

Найкраще пересаджувати смородину за два – три тижні до настання морозів.

Пересадка смородини восени: покрокова інструкція

Пам’ятай, що пересаджувати можна тільки здорові рослини.

Кореневу шийку заглиблюють на 7-10 см для подальшого нарощування корінців і міцнішого вкорінення.

Посадка для штамбових і звичайних кущів дещо відрізняється: традиційні кущі садять під кутом 45° до землі.

Сторона нахилу не має значення. Наступного сезону смородина дасть новий пагін і швидко проросте в ширину.

Штамбові рослини рекомендують пересаджувати вертикально, щоб надалі не підрізати чагарник зайвий раз.

Кореневу систему засипають землею і рясно проливають.

Якщо оголюється шийка й просідає ґрунт, необхідно закривати її додатковими порціями землі.

Переміщений чагарник поливають і через дві – три години обкопують діаметром 50-60 см від центрального пагона.

Для цього землю протикають гострими лопатками по колу, щоб перерізати корені, а потім обережно підкопують.

Раніше ми розповідали, як і коли пересаджувати півонії.

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