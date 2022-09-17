Пересадка смородини восени: покрокова інструкція для поціновувачів корисних ягід

Любителі корисних ягід знають, що кущ смородини перед першими заморозками потребує особливого догляду.
Після того, як смородина відплодоносила, вона дуже виснажена і потребує обрізання. Також її потрібно обробити від шкідників, підживити і пересадити.
Читай, як правильно обрізати смородину і коли її потрібно пересаджувати, у матеріалі.
Обрізати кущ краще наприкінці осені — на початку зими. Листя зі смородини має повністю опасти.
Після плодоношення потрібно зробити санітарне обрізання куща. Для початку оглянь кущ. Гілки, які відросли цього року, обрізай.
Це допоможе закласти нові бруньки на наступний рік. Тоненькі й непродуктивні гілки теж відрізай.
Кущ смородини перед зимою потрібно підживлювати фосфорно-калійними добривами, як-от суперфосфат калію і калійна селітра.
Потрібно взяти по 2 ст. л першого і другого й розчинити у 10 л води. Виливай це підживлення під кущ.
Крім мінеральних добрив, смородина потребує й органічних. Можна використовувати компост, торф, перегній.
Важливо рясно поливати кущ смородини хоча б раз на три тижні.
Для того, щоб шкідники не поїли твій вітамінний кущ, використовуй хорошу обробку. Можна обробити рослину фундазолом або карбофосом.
Пересадка смородини восени на нове місце може виявитися несподівано складною, якщо не знати певних секретів.
Восени потрібно підібрати вдалий час, щоб перемістити кущ, інакше він “переплутає” сезони й ослабне. Це, своєю чергою, згубно позначиться на врожаї.
Найкраще пересаджувати смородину за два – три тижні до настання морозів.
Пам’ятай, що пересаджувати можна тільки здорові рослини.
Переміщений чагарник поливають і через дві – три години обкопують діаметром 50-60 см від центрального пагона.
Для цього землю протикають гострими лопатками по колу, щоб перерізати корені, а потім обережно підкопують.
Раніше ми розповідали, як і коли пересаджувати півонії.
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