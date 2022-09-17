Пересадка смородины осенью: пошаговая инструкция для ценителей полезных ягод

Любители полезных ягод знают, что куст смородины перед первыми заморозками нуждается в особом уходе.

После того как смородина отплодоносила, она очень истощена и нуждается в обрезке, обработке от вредителей, подкормке и пересадке.

Читай, как правильно обрезать смородину и когда ее нужно пересаживать, в материале.

Как обрезать смородину и когда обрезать смородину осенью

Правильная обрезка куста производится в конце осени — начале зимы. Листья со смородины должны полностью опасть.

После плодоношения нужно провести санитарную обрезку куста. Для начала осмотри куст. Отросшие в этом году ветки обрезай.

Это способствует закладке новых почек на следующий год. Тоненькие и непродуктивные ветви тоже обрезай.

Правила подготовки смородины к зиме

Куст смородины перед зимой нужно подпитывать фосфорно-калийными удобрениями, такими как суперфосфат калия и калийная селитра.

Необходимо взять по 2 ст. л первого и второго и растворить в 10 л воды. Выливай эту подкормку под куст.

Кроме минеральных удобрений, смородина нуждается и в органических. Можно использовать компост, торф, перегной.

Важно обильно поливать куст смородины хотя бы раз в три недели.

Для того чтобы вредители не поели твой витаминный куст, используй хорошую обработку. Можно обработать растение фундазолом или карбофосом.

Пересадка смородины осенью

Пересадка смородины в осеннее время на новое место может оказаться неожиданно сложной, если не знать нескольких секретов.

Осенью нужно выбрать удачный момент для перемещения кустарника, иначе он “перепутает” сезоны и ослабнет. Это, в свою очередь, губительно отразится на урожае. Лучше всего пересаживать смородину за две – три недели до наступления морозов.

Пересадка смородины осенью: пошаговая инструкция

Помни, что пересаживать можно только здоровые растения.

Корневую шейку углубляют на 7-10 см для последующего наращивания корешков и более крепкого укоренения.

Посадка для штамбовых и обычных кустарников несколько отличается: традиционные кусты сажают под углом в 45° к земле.

Сторона наклона не имеет значения. На следующий сезон смородина даст новый побег и быстро прорастет вширь.

Штамбовые растения рекомендуют пересаживать вертикально, чтобы в будущем не подрезать кустарник лишний раз.

Корневую систему засыпают землей и обильно поливают.

При обнажении шейки и при проседании почвы необходимо закрывать ее дополнительными порциями земли.

Перемещенный кустарник поливают и через два – три часа окапывают в диаметре 50-60 см от центрального побега.

Для этого землю протыкают острыми лопатками по кругу, чтобы перерезать корни, а затем осторожно подкапывают.

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