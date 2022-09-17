Пересадка смородины осенью: пошаговая инструкция для ценителей полезных ягод

Любители полезных ягод знают, что куст смородины перед первыми заморозками нуждается в особом уходе.
После того как смородина отплодоносила, она очень истощена и нуждается в обрезке, обработке от вредителей, подкормке и пересадке.
Читай, как правильно обрезать смородину и когда ее нужно пересаживать, в материале.
Правильная обрезка куста производится в конце осени — начале зимы. Листья со смородины должны полностью опасть.
После плодоношения нужно провести санитарную обрезку куста. Для начала осмотри куст. Отросшие в этом году ветки обрезай.
Это способствует закладке новых почек на следующий год. Тоненькие и непродуктивные ветви тоже обрезай.
Куст смородины перед зимой нужно подпитывать фосфорно-калийными удобрениями, такими как суперфосфат калия и калийная селитра.
Необходимо взять по 2 ст. л первого и второго и растворить в 10 л воды. Выливай эту подкормку под куст.
Кроме минеральных удобрений, смородина нуждается и в органических. Можно использовать компост, торф, перегной.
Важно обильно поливать куст смородины хотя бы раз в три недели.
Для того чтобы вредители не поели твой витаминный куст, используй хорошую обработку. Можно обработать растение фундазолом или карбофосом.
Пересадка смородины в осеннее время на новое место может оказаться неожиданно сложной, если не знать нескольких секретов.
Осенью нужно выбрать удачный момент для перемещения кустарника, иначе он “перепутает” сезоны и ослабнет. Это, в свою очередь, губительно отразится на урожае. Лучше всего пересаживать смородину за две – три недели до наступления морозов.
Помни, что пересаживать можно только здоровые растения.
Перемещенный кустарник поливают и через два – три часа окапывают в диаметре 50-60 см от центрального побега.
Для этого землю протыкают острыми лопатками по кругу, чтобы перерезать корни, а затем осторожно подкапывают.
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