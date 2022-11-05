От рака, ОРВИ и стресса: полезные свойства ромашкового чая

Предшественниками современных таблеток были растения. Ведь они содержат много полезных элементов и витаминов, а их действие на наш организм не хуже современных аналогов.

Растения могли успокаивать, лечить, обезболивать, помогать при простуде и многое другое. Среди всех лечебных цветов особое место занимает аптечная ромашка.

Этот цветок был и является мультифункциональным. Ромашковый чай способен оказывать положительное воздействие на наш организм, а какое именно, читай в нашем материале.

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Аптечная ромашка: свойства

У этого цветка много родственников: сейчас насчитывается более 20 видов ромашек. Однако не все они могут похвастаться такими же лечебными свойствами, как у аптечной.

Этот особый вид ромашки отличается мелкими белыми лепестками и выпуклой сердцевиной, а ее листья похожи на укроп.

Если посмотреть на ее химический состав, то можно найти следующие вещества: аскорбиновая кислота, кумарин, хризин, пектин, каротин, дубильные вещества, эфирные масла, магний, калий, железо, кальций, цинк, марганец, медь, витамины А, С, Д, глицин и другие аминокислоты.

Этому богатому составу она обязана своими положительными свойствами для человеческого организма. Отвар из аптечной ромашки оказывает следующее действие:

противовирусное;

антибактериальное и антисептическое;

болеутоляющее;

противовоспалительное;

спазмолитическое;

противосудорожное;

потогонное и желчегонное;

успокаивающее.

Как ромашка влияет на организм

Если у тебя есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, верхними дыхательными путями и ЛОР-органами, полостью рта, нервной системой или ты хочешь просто улучшить свой иммунитет, тебе может помочь ромашковый чай.

Желудочно-кишечный тракт

Благодаря ромашковому чаю можно облегчить спазмы, вздутие или изжогу при гастрите, колите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите, отравлениях и вирусных инфекциях.

Такое спазмолитическое действие ромашка оказывает за счет глицина. Эта аминокислота расслабляюще действует на мышцы. Так что в тандеме с эфирными маслами поможет даже при менструальных спазмах.

Кроме того, отвар из ромашки может помочь людям, страдающим диареей или запорами. Чем дольше будет завариваться чай, тем большее закрепляющее действие у него будет.

Если же говорить о пользе чая из ромашки для желудка, то он помогает расщеплять пищу, окутывает его слизистую, что ускоряет заживление мелких ран и язв.

Таким эффектом ромашка обладает благодаря аскорбиновой кислоте. Это органический антиоксидант и усилитель иммунного ответа, способствующий пищеварению.

Дубильные вещества цветка усиливают эффект аскорбинки. Кроме того, они помогают избавиться от вредных микроорганизмов и продуктов гниения в кишечнике.

Также они предотвращают отложение солей и тяжелых металлов, которые попадают в организм с водой, воздухом и пищей и вызывают рак. Пектин выводит токсины и радиоактивные элементы, не подавляя природную микрофлору.

Печень и желчный

Аскорбиновая кислота также способствует профилактике камней в желчном пузыре и улучшает засоленный отток желчи. Из печени ромашка выводит токсины. Эта функция даже может облегчить симптомы похмелья.

Нервная система

Ромашка известна своим успокаивающим действием. Теплый чай с ромашкой укрепляет нервы, помогает при мигрени, успокаивает и расслабляет. Также он может снизить эмоциональное напряжение при менструации.

За функцию успокоения и расслабления ответственен хризин. Кроме того, что он отлично успокаивает, еще и снимает панические атаки и помогает заснуть.

Ромашка при простуде и инфекциях

Ромашковые отвары и настои могут похвастаться антисептическим действием. При воспалениях и инфекциях полости рта, горла и верхних дыхательных путей они незаменимы.

При стоматите (молочнице), тонзиллите, фарингите, ларинготрахеите ты можешь пить чай из ромашки, полоскать отваром горло, а также использовать его для ингаляций.

При бронхолегочных заболеваниях прием такого чая, особенно с липовыми лепестками или шалфеем, поможет избавиться от болезненного кашля.

Простуда, сопровождающаяся ознобом, высокой температурой и другими проявлениями интоксикации, с ромашковым чаем будет протекать гораздо легче, ведь в нем содержится гиппурат — органический иммуностимулятор и антисептик.

Красота и здоровье

Положительное влияние на желудочно-кишечный тракт не пройдет мимо твоего внешнего вида. Ты можешь заметить уменьшение высыпаний, а ускорение обмена веществ повлияет на похудение.

Каротин влияет на восстановление клеток и замедляет старение, способствует формированию костей и зубов, активизирует иммунную систему.

Профилактика рака

Как мы успели заметить, в составе ромашкового чая много веществ, но главным действующим веществом является апигенин.

Он известен своими противовоспалительными и антигистаминными свойствами, а также способностью подавлять свободные радикалы и отдельные виды раковых клеток.

Кому нельзя ромашковый чай

Прежде всего ромашка — это цветок, поэтому на нее может быть аллергия или индивидуальная непереносимость. Также такой чай не рекомендуют принимать людям с низким давлением, ведь он может еще больше его снизить.

Если ты принимаешь успокаивающие, мочегонные препараты, а также разжижающие кровь антикоагулянты, то лучше избегай ромашкового чая, ведь он только усилит действие медикаментов.

И в заключение, всегда соблюдай меру, ведь от ромашки легко получить передозировку. Верными ее симптомами являются тошнота, рвота и тахикардия. Оптимальная дозировка при длительном приеме — одна-две чашки в день.

Не только травы и цветы могут похвастаться своими лечебными свойствами. Ягоды тоже не отстают в пользе для нашего организма, но за ними нужен особый уход. Мы рассказали, как пересадить смородину осенью.

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