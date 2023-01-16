Упаковка, листики и аромат — на что обращать внимание при выборе чая и как покупать качественный продукт

Что может быть лучше чашки горячего чая в холодную погоду? Правильно, только полный заварник качественного и вкусного напитка.

Супермаркеты сейчас предлагают чаи на любой вкус и кошелек, однако далеко не все из них достойны твоего внимания. Как в этом разобраться?

Эксперт по питанию Наталья Мазурик поделилась секретами, которые помогут выбрать премиальный чай.

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Как выбрать качественный чай

Лучший и качественный чай — листовой. Если берешь в пачке, то смотри, чтобы все листочки были одинаковой правильной формы. В пакете не должно быть никаких корешков или мусора.

Если покупаешь чай на развес, то разверни один листик. Он не должен раскрошиться, иначе это означает, что его сушили повторно или пересушили.

Аромат чая должен быть лёгким, приятным. Ни в коем случае там не должно быть запаха железа, пыли или плесени.

Еще одно неизменное правило — чай должен быть без добавлений и ароматизаторов. Зачастую производители пытаются замаскировать некачественное сырье под искусственными ингредиентами. Так что внимательно читай этикетки.

А еще чай можно проверить, залив холодной водой. Если она сразу закрасится, то в чае есть красители. Масла тоже быть не должно, ведь качественный чай не будет выделять его в холодной воде.

Также обращай внимание на заварку. Мусор и корешки, которые всплывают на поверхность воды, — признак некачественного чая. А вот на пленочку ориентироваться не нужно, потому что она может быть и в настоящем чае, и в подделке.

Любителям зеленого чая нужно запомнить, что он становится горьким при двух условиях:

чай некачественный; чай неправильно заварен. Заливать чай нужно водой до 85°C, а японский листовой — до 75°C.

Отметки на качественном чае

Китайский чай

Нет, ориентироваться на надпись Made in China точно не нужно. Ведь обычно на упаковке качественного китайского чая обозначают экспортера — China National Tea & Native Product Import & Export Corp. Он единственный в Китае.

Отметка настоящего китайского чая имеет вид букв Q и S, наложенных друг на друга. Это означает систему сертификации Quality Safety. Номер QS всегда уникален для того, чтобы можно было по нему найти производителя.

Индийский чай

Качественный индийский чай имеет на упаковке такую отметку, гарантирующую оригинальность чая.

Кроме этого логотипа или вместо него могут стоять идентификаторы разных регионов, где был изготовлен чай.

Цейлонский чай

Настоящий цейлонский чай имеет на упаковке знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка. Он гарантирует, что продукция была выращена и упакована на плантации, которая прошла государственную сертификацию.

Относительно чаепития есть много бессмысленных поговорок и мифов. Однако их легко развеять с помощью науки. Читай, можно ли добавлять мед в горячий чай.

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