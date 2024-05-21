Можно ли пить шалфей, как чай: удивительные секреты целебного напитка

Если ты хотя бы раз пил (-ла) чай из шалфея, то наверняка отметил(-ла) его ярко выраженный и очень характерный вкус и запах. Это свидетельствует о том, что шалфей — “сильная” трава, с богатыми составляющими. Так можно ли пить шалфей, как чай, и в чем его польза и вред — читай в нашем материале.

Шалфей — растение солнца, к нам попало из Средиземноморья и хорошо прижилось: в Украине произрастают почти тридцать видов этой лекарственной травы. Собирают и заваривают чай из ее листьев, обычно заранее высушенных. Приобрести шалфей можно в аптеке в виде сушеной травы, или как пакетированный чай.

Можно ли пить шалфей, как чай, каждый день

Чтобы ответить на вопрос: можно ли пить шалфей, как чай, разберемся, какой эффект имеет его отвар, и почему его считают целебным.

По данным портала Ликтравы, шалфей содержит витамины С, Е, К, группы В (фолиевую кислоту, рибофлавин, никотиновую кислоту), витамин А и бета-каротин А еще минеральные вещества — калий, цинк, кальций, железо, марганец, медь и магний. Список можно продолжить.

При заваривании травы все это сокровище переходит в отвар, делая его концентрированно-целебным. Но стоит помнить:

Любые полезные вещества обладают способностью накапливаться в организме, что может привести к их передозировке.

Поэтому первый ответ на вопрос: “Можно ли пить чай из шалфея каждый день?”, звучит так: “Нет”. Но пить его курсами — и это очень полезно. Расскажем об этом дальше.

Чем полезен чай из шалфея

Чай из шалфея следует рассматривать, как напиток “врачебной помощи”, который поможет сбалансировать организм и укрепить его. Чего можно ждать от него? Чай из шалфея:

является прекрасным антисептиком, славится бактерицидными свойствами;

снимает воспаление и оказывает обезболивающее и успокаивающее действие;

помогает при болезнях горла и рта (десен и зубов) как антимикробное средство;

оказывает кровоостанавливающее и мочегонное действие;

снижает сахар в крови, помогает при легкой форме диабета.

тонизирует сердечные мышцы;

нормализует обменные процессы в организме;

положительно влияет на состояние нервной и кроветворной системы;

уменьшает потоотделение;

повышает секреторную функцию желудочно-кишечного тракта.

Теперь ты убедился (-лась), что чай из шалфея — не просто чай, а целебный напиток. Но есть у него еще одно супер важное качество.

Отвар из шалфея богат веществами, подобніми гормонам, которые производит наш организм.

Поэтому его рекомендуют для улучшения работы эндокринной и половой системы. Причем пить его полезно и мужчинам, и женщинам.

Польза чая из шалфея для женщин

нормализует гормональный фон и менструальный цикл (особенно полезен для женщин, желающих забеременеть);

при климаксе ослабляет приливы, устраняет перепады настроения, спазмы;

омолаживает организм — кожа разглаживается, тело легче сбрасывает вес.

Что будет, если чай из шалфея будут пить мужчины

у мужчин чай способствует выработке тестостерона;

улучшает потенцию и повышает мужскую сексуальную активность.

Как заварить и пить чай из шалфея

В аптеке можно приобрести высушенные листья шалфея и сделать из них чай. Если употреблять шалфей в лекарственных целях, следует соблюдать следующие пропорции: на 1 чайную ложку сухих листьев взять 1 чашку кипятка. Настаивать 15 минут, пропустить через марлю.

Если речь идет о лечении “женских” болезней, схему потребления напитка обязательно должен прописать врач.

Если же ты хочешь достичь общего оздоровительного эффекта, концентрацию травы следует снизить вдвое. Взять половину чайной ложки травы на чашку воды. Или воспользоваться пакетированной формой чая. Также хорошим вариантом будет сделать микс из шалфея и зеленого чая, взяв его в равных долях.

Пить чай из шалфея нужно не более 2 раз в день через пол часа после еды.

Чай можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Курс такого оздоровительного чаепития должен длиться 1-2 месяца (при отсутствии противопоказаний).

Вред чая из шалфея

Несмотря на огромную пользу шалфея, следует помнить о той чрезвычайно сильной, иногда и негативной реакции, которую он может повлечь, если не знать всех особенностей употребления напитка.

Опасно пить шалфей при беременности и при кормлении ребенка грудным молоком. Это может спровоцировать в первом случае выкидыш, а во втором — уменьшение лактации.

Противопоказан чай из шалфея маленьким детям. Осторожны должны быть и люди, обладающие аллергическими реакциями. Хотя шалфей очень помогает при кашле, при сильном — он противопоказан.

Кроме того, чай из шалфея противопоказан на острой стадии заболевания почек, при эпилепсии, снижении функции щитовидной железы и пониженном давлении.

Теперь ты знаешь почти все о чае из шалфея и можешь воспользоваться его свойствами исключительно на пользу себе.

Раньше мы писали о пользе ромашкового чая и кому нельзя его пить.

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