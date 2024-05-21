Чи можна пити шавлію, як чай: дивовижні секрети цілющого напою

Якщо ти хоча б раз пив (-ла) чай ​​із шавлії, то напевно відзначив (-ла) його яскраво виражений і дуже характерний смак та запах. Це свідчить про те, що шавлія — “сильна” трава, з багатими складовими. Тож, чи можна пити шавлію, як чай, і в чому його користь та шкода — читай у нашому матеріалі.

Шавлія — рослина сонця, до нас потрапила з Середземномор’я й добре прижилася: в Україні ростуть майже тридцять видів цієї лікарської трави. Збирають і заварюють чай з її листя, зазвичай заздалегідь висушеного. Придбати шавлію можна в аптеці, як у вигляді сушеної трави, так і у вигляді пакетованого чаю.

Чи можна пити шавлію, як чай, щодня

Аби відповісти на питання: чи можна пити шавлію, як чай, розберемося, який ефект спричиняє її відвар, і чому його вважають цілющим.

За даними порталу Ліктрави, шавлія містить вітаміни С, Е, К, групи В (фолієву кислоту, рибофлавін, нікотинову кислоту), вітамін А і бета-каротин А ще мінеральні речовини — калій, цинк, кальцій, залізо, марганець, мідь і магній. Список можна продовжувати.

При заварюванні трави увесь цей скарб переходить у відвар, роблячи його концентровано-цілющим. Та варто пам’ятати:

Будь-які корисні речовини мають здатність накопичуватися в організмі, що може призвести до їхнього передозування.

Тому перша відповідь на питання: “Чи можна пити чай з шавлії щодня?”, звучить так: “Ні”. Але пити його курсами — варто і вкрай корисно. Розкажемо про це далі.

Чим корисний чай з шавлії

Чай з шавлії варто розглядати, як напій “лікарської допомоги”, який допоможе збалансувати організм та зміцнити його. Чого можна чекати від нього? Чай з шавлії:

є прекрасним антисептиком, славиться бактерицидними властивостями;

знімає запалення і має знеболювальну заспокійливу дію;

допомагає при хворобах горла та рота (ясен та зубів) як антимікробний засіб;

має кровоспинну і сечогінну дію;

нормалізує роботу ендокринної та статевої систем;

знижує цукор в крові, допомагає при легкій формі діабету.

тонізує серцеві м’язи;

нормалізує обмінні процеси в організмі;

позитивно впливає на стан нервової та кровотворної систем;

зменшує потовиділення;

підвищує секреторну функцію шлунково-кишкового тракту.

Тепер ти упевнився (-лася), що чай з шавлії – не просто чай, а цілющий напій. Але є в нього ще одна суперважлива якість.

Відвар з шавлії багатий речовинами, які подібні до гормонів, що виробляє наш організм.

Тому його рекомендують для покращення роботи ендокринної та статевої систем. Причому пити його корисно і чоловікам, і жінкам.

Користь чаю з шавлії для жінок

нормалізує гормональний фон та менструальний цикл (особливо корисний для жінок, які хочуть завагітніти);

при клімаксі послаблює приливи, усуває перепади настрою, спазми;

омолоджує організм — шкіра розгладжується, тіло легше скидає вагу.

Що буде, якщо чай з шавлії будуть пити чоловіки

у чоловіків чай сприяє виробленню тестостерону;

поліпшує потенцію та підвищує чоловічу сексуальну активність.

Як заварити та пити чай з шавлії

В аптеці можна придбати висушене листя шавлії та зробити з нього чай. Якщо вживати його з лікарською метою, варто дотримуватись таких пропорцій: на 1 чайну ложку сухого листя взяти 1 чашку окропу. Настоювати 15 хвилин, пропустити через марлю.

Якщо йдеться про лікування “жіночих” хвороб, схему споживання напою обов’язково має прописати лікар.

Якщо ж ти хочеш досягти загальнооздоровчого ефекту, концентрацію трави варто зменшити вдвічі. Взяти половину чайної ложки трави на чашку води. Або скористатися пакетованою формою чаю. Також хорошим варіантом буде зробити мікс з шавлії та зеленого чаю, взявши його в рівних долях.

Пити чай з шавлії потрібно не більше 2 разів на день через пів години після їди.

Чай можна вживати як в гарячому, так і холодному вигляді. Курс такого оздоровчого чаювання має тривати 1-2 місяці (за відсутності протипоказань).

Шкода чаю з шавлії

Попри величезну користь шавлії, варто пам’ятати про ту надзвичайно сильну, інколи — й негативну реакцію, яку вона може спричинити, якщо не знати всіх особливостей її вживання.

Небезпечно пити шавлію при вагітності й під час годування дитини грудним молоком. Це може спровокувати у першому випадку викидень, а у другому — зменшення лактації.

Протипоказаний чай з шавлії маленьким дітям. Обережними мають бути й люди, які мають алергічні реакції. Хоча шавлія дуже допомагає при кашлі, при сильному — вона протипоказана.

Крім того, чай з шавлії протипоказаний на гострій стадії захворювання нирок, при епілепсії, зниженні функції щитоподібної залози та зниженому тиску.

Тепер ти знаєш майже все про чай з шавлії та можеш скористатися її властивостями виключно на користь собі.

Раніше ми писали про користь ромашкового чаю та кому не можна його пити.

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