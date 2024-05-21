Чи можна пити шавлію, як чай: дивовижні секрети цілющого напою

Якщо ти хоча б раз пив (-ла) чай із шавлії, то напевно відзначив (-ла) його яскраво виражений і дуже характерний смак та запах. Це свідчить про те, що шавлія — “сильна” трава, з багатими складовими. Тож, чи можна пити шавлію, як чай, і в чому його користь та шкода — читай у нашому матеріалі.
Шавлія — рослина сонця, до нас потрапила з Середземномор’я й добре прижилася: в Україні ростуть майже тридцять видів цієї лікарської трави. Збирають і заварюють чай з її листя, зазвичай заздалегідь висушеного. Придбати шавлію можна в аптеці, як у вигляді сушеної трави, так і у вигляді пакетованого чаю.
Аби відповісти на питання: чи можна пити шавлію, як чай, розберемося, який ефект спричиняє її відвар, і чому його вважають цілющим.
За даними порталу Ліктрави, шавлія містить вітаміни С, Е, К, групи В (фолієву кислоту, рибофлавін, нікотинову кислоту), вітамін А і бета-каротин А ще мінеральні речовини — калій, цинк, кальцій, залізо, марганець, мідь і магній. Список можна продовжувати.
При заварюванні трави увесь цей скарб переходить у відвар, роблячи його концентровано-цілющим. Та варто пам’ятати:
Будь-які корисні речовини мають здатність накопичуватися в організмі, що може призвести до їхнього передозування.
Будь-які корисні речовини мають здатність накопичуватися в організмі, що може призвести до їхнього передозування.
Тому перша відповідь на питання: “Чи можна пити чай з шавлії щодня?”, звучить так: “Ні”. Але пити його курсами — варто і вкрай корисно. Розкажемо про це далі.
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Чай з шавлії варто розглядати, як напій “лікарської допомоги”, який допоможе збалансувати організм та зміцнити його. Чого можна чекати від нього? Чай з шавлії:
Тепер ти упевнився (-лася), що чай з шавлії – не просто чай, а цілющий напій. Але є в нього ще одна суперважлива якість.
Відвар з шавлії багатий речовинами, які подібні до гормонів, що виробляє наш організм.
Відвар з шавлії багатий речовинами, які подібні до гормонів, що виробляє наш організм.
Тому його рекомендують для покращення роботи ендокринної та статевої систем. Причому пити його корисно і чоловікам, і жінкам.
В аптеці можна придбати висушене листя шавлії та зробити з нього чай. Якщо вживати його з лікарською метою, варто дотримуватись таких пропорцій: на 1 чайну ложку сухого листя взяти 1 чашку окропу. Настоювати 15 хвилин, пропустити через марлю.
Якщо йдеться про лікування “жіночих” хвороб, схему споживання напою обов’язково має прописати лікар.
Якщо йдеться про лікування “жіночих” хвороб, схему споживання напою обов’язково має прописати лікар.
Якщо ж ти хочеш досягти загальнооздоровчого ефекту, концентрацію трави варто зменшити вдвічі. Взяти половину чайної ложки трави на чашку води. Або скористатися пакетованою формою чаю. Також хорошим варіантом буде зробити мікс з шавлії та зеленого чаю, взявши його в рівних долях.
Пити чай з шавлії потрібно не більше 2 разів на день через пів години після їди.
Пити чай з шавлії потрібно не більше 2 разів на день через пів години після їди.
Чай можна вживати як в гарячому, так і холодному вигляді. Курс такого оздоровчого чаювання має тривати 1-2 місяці (за відсутності протипоказань).
Попри величезну користь шавлії, варто пам’ятати про ту надзвичайно сильну, інколи — й негативну реакцію, яку вона може спричинити, якщо не знати всіх особливостей її вживання.
Небезпечно пити шавлію при вагітності й під час годування дитини грудним молоком. Це може спровокувати у першому випадку викидень, а у другому — зменшення лактації.
Небезпечно пити шавлію при вагітності й під час годування дитини грудним молоком. Це може спровокувати у першому випадку викидень, а у другому — зменшення лактації.
Крім того, чай з шавлії протипоказаний на гострій стадії захворювання нирок, при епілепсії, зниженні функції щитоподібної залози та зниженому тиску.
Тепер ти знаєш майже все про чай з шавлії та можеш скористатися її властивостями виключно на користь собі.
Раніше ми писали про користь ромашкового чаю та кому не можна його пити.
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