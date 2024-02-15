Шавлія: користь рослини і чому її слід додати до свого раціону

Шавлія належить до однієї родини разом з орегано, чебрецем, лавандою, розмарином та іншими відомими спеціями. Окрім додавання в їжу, шавлія має довгу історію використання в медичних цілях. Тож, шавлія, її користь та чому краще вживати шавлію регулярно — читай в матеріалі.

Шавлія: користь для здоров’я

Лікувальні властивості шавлії вивчала Дебра Роуз Вілсон, професорка університету Волден в Міннеаполісі, США.

За її словами, шавлія має декілька доведених переваг для здоров’я. Ця рослина має антиоксидантні властивості, завдяки яким вона здатна захистити клітини організму від впливу вільних радикалів — нестабільних молекул, які утворюються в результаті впливу ультрафіолетового випромінювання, забруднення навколишнього середовища, куріння або неправильне харчування.

Зараз також дивляться

Вільні радикали часто викликають ослаблення імунітету, тому споживання шавлії може сповільнити процес негативного впливу молекул на наші клітини.

Різні види шавлії можуть позитивно впливати на когнітивні навички та захищати від нейродегенеративних розладів, наприклад, хвороби Альцгеймера. Також рослина може покращити пам’ять і в молодих здорових людей.

Додаткова користь шавлії — зниження кількості глюкози в крові. В одному із досліджень Іранського інституту медичних рослин 40 людей з діабетом і високим рівнем холестерину приймали екстракт листя шавлії протягом 3 місяців.

Наприкінці випробування учасники мали нижчий рівень глюкози та холестерину. Дослідники дійшли висновку, що листя шавлії можуть бути безпечними, мати антигіперглікемічний ефект і покращувати показники глюкози у пацієнтів з діабетом 2 типу.

Шавлія має протизапальну дію, через що може використовуватись в стоматології. Сполуки шавлії допомагають зменшити запальну реакцію ясенних фібробластів — сполучної тканини ясен.

Шавлія усуває діарею і метеоризм кишківника. Крім цього, трава здійснює протигрибковий та антимікробний вплив.

Читати на тему Насіння кропу: користь і шкода для організму та для чого вживають Читай про користь і шкоду насіння кропу та як правильно його вживати.

Чому корисно вживати шавлію в їжу

Одна чайна ложка меленої шавлії містить велику кількість поживних речовин:

Магній — 3 мг;

фосфор — 1 мг;

калій — 7 мг;

фолієва кислота — 2 мкг (мікрограми);

бета-каротин — 24 мкг;

вітамін К — 12 мкг.

Шавлію можна вживати для страв у вигляді трави або меленою. Вона не тільки корисна, але й чудово доповнює овочі та м’ясо своїм ароматом і смаком.

Чай з шавлії здатен боротись з болем в горлі. Для цього треба залити 1 літром окропу 2 столові ложки листків шавлії, дати настоятись 5 хвилин і пити протягом дня. Найкраще допомагає при перших проявах болю.

Отож, шавлія — не лише приправа для їжі, але й джерело корисних речовин, яку можна сміливо вживати на регулярній основі.

А якщо цікавишся корисними властивостями інших трав, то читай про користь і шкоду від чебрецю.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.