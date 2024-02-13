Чебрець: чим корисний і шкідливий для організму

Чебрець відомий нам як запашна середземноморська спеція, що доповнює наші страви пряним і терпким запахом. Його використовують як косметичний засіб і навіть в традиційній медицині. Які ще властивості має чебрець, користь і шкода цієї рослини й вплив на здоров’ я — розповідаємо в матеріалі.

Чебрець — користь для здоров’я

Корисні властивості чебрецю досліджував професор факультету наукової фармацевтики Ліванського міжнародного інституту Далал Хаммуді Халат. Його спостереження розкрили низку корисних переваг вживання цієї спеції.

Протизапальна дія. Використання чебрецю та його екстрактів традиційно практикується в усьому світі для лікування запальних захворювань. Завдяки флавоноїдам та фенольним сполукам чебрець знижує різні запальні процеси в організмі.

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Протипухлинна активність. В пошуках альтернативи важким процедурам хімієтерапії для лікування раку, численні дослідження продемонстрували сприятливий вплив екстрактів різних лікарських рослин і їхню здатність чинити вплив на ракові клітини через різні молекулярні механізми.

Чебрець показав гарні результати в цьому процесі. Він містить численні сполуки, наприклад монотерпеноїдні феноли, які в майбутньому мають великий потенціал для використання в лікувальних втручаннях проти раку.

Антимікробні властивості. Чебрець можна вважати поновлюваним джерелом різноманітних антибактеріальних сполук, адже він має значну антимікробну дію на мікроби, бактерії та інші шкідливі мікроорганізми.

Протигрибкова дія. Фенольні сполуки чебрецю так само чудово борються з грибками різних типів.

Лікування акне. Перевірки дії настоянки чебрецю в боротьбі з Propionibacterium acnes, бактерією, яка викликає прищі, виявили, що чебрець може бути ефективним у лікуванні прищів.

Зниження артеріального тиску. Екстракт чебрецю має вплив на артеріальний тиск і здатен знижувати його.

Лікування молочниці. Ефірна олія чебрецю значно посилює знищення грибка Candida albicans в організмі людини, який провокує виникнення молочниці в жінок.

Зниження стресу. Аромат чебрецю має заспокійливу дію на нервову систему. Використання чебрецю в масажних оліях або під час прийняття ванни може допомогти зняти стрес.

Чим шкідливий чебрець

Чебрець, користь і шкода від нього та вплив на організм часто залежить від доз, які ми споживаємо. Подеколи шкідливим може стати не сам чебрець, а його надмірне вживання в надлишкових кількостях.

Довготривале вдихання аромаолій на основі чебрецю може викликати подразнення слизових оболонок, спазми в животі, головний біль і запаморочення.

Надмірне споживання настоянки чебрецю перорально може призвести до аномального падіння артеріального тиску.

Довге приймання чебрецю викликає проблеми з травленням, а також зі згортанням крові. Тому принаймні за два тижні до запланованої операції слід припинити вживати чебрець.

В окремих випадках нанесення олії з чебрецем на шкіру може викликати подразнення.

Якщо в тебе є алергія на орегано, є вірогідність, що в тебе також є алергія на чебрець, адже обидві рослини належать до роду Lamiaceae.

Чебрець має різносторонній вплив на організм, який часто визначається розсудливістю в прийомі настоянок і олій на основі цієї трави. Не перебільшуй з дозами та прослідкуй, чи маєш перелічені з побічних ефектів чебрецю, аби розуміти, чи слід продовжувати його вживання.

Також читай про користь і шкоду насіння кропу.

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