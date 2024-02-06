Насіння кропу: користь і шкода для організму та для чого вживають

Всі ми звикли споживати кріп у свіжому вигляді як гарну приправу до страв. Однак навіть насіння кропу є дуже корисним для споживання. Воно має багато властивостей, які не будуть зайвими для нашого організму. Як саме насіння кропу впливає на організм, яка користь і шкода від цієї рослини та як вживати насіння кропу — читай у Вікнах.

Насіння кропу: користь

Властивості насіння кропу досліджували в Корейському інституті східної медицини. Під час своїх досліджень науковці виявили цілий ряд переваг від їхнього споживання.

Кріп — чудове рішення для тих, хто страждає від діабету та підвищеного холестерину. Речовина евгенол, яку містить насіння кропу, регулює рівень цукру в крові.

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Крім того, насіння також містить ефірні олії та флавоноїди, які стимулюють секрецію інсуліну бета-клітинами підшлункової залози. Це допомагає зменшити перетворення крохмалю в глюкозу, таким чином запобігаючи неочікуваним стрибкам цукру та забезпечуючи збалансоване показання для діабетиків.

Насіння кропу — джерело вітамінів А і С, які важливі для міцної імунної системи. Антиоксидантні властивості рослини допомагають боротись з мікробами та навіть інфекціями. До того ж ці антиоксиданти допомагають знизити ризик перебігу серцево-судинних захворювань.

Ефірні олії насіння кропу мають заспокійливий ефект на організм і сприяють міцному сну. Вживання чаю з насіння кропу перед сном може покращити процес засинання.

Насіння кропу має протизапальні властивості, які можуть допомогти в лікуванні діареї. Ефірні олії в насінні кропу заспокоюють травну систему та полегшують симптоми діареї.

Кріп є хорошим джерелом кальцію, необхідного для міцних кісток. Споживання насіння кропу здатне покращити здоров’я кісток і знизити ризик остеопорозу.

До того ж антибактеріальні властивості кропу можуть допомогти подолати неприємний запах в роті завдяки боротьбі з бактеріями, які його викликають. Регулярне вживання насіння кропу через деякий час може освіжити подих.

Шкода від насіння кропу

Насіння кропу може значно знижувати артеріальний тиск. Як результат, у тих, хто має хронічно низькі показники, може виникнути запаморочення, слабкість або навіть непритомний стан. Тому люди, що мають знижений артеріальний тиск, повинні дуже обережно вживати засоби на основі цієї рослини.

Також зважай на індивідуальну непереносність кропу. Якщо маєш алергію, краще утримайся від вживання настоїв і відварів з насіння кропу.

Методи вживання насіння кропу

Насіння кропу зазвичай вживають у вигляді настоянки, відвару або чаю. Відвар із насіння кропу можна споживатись як заспокійливий засіб. На 1 літр окропу треба додати столову ложку насіння, потім прокип’ятити 10 хвилин. Вживати відвар слід декілька разів на день невеликими ковтками.

Настій насіння допомагає при застуді, особливо для відхаркування при вологому кашлі. Пропорції для настоянки від кашлю: 1 столова ложка насіння кропу заварюється 400 мл окропу, потім настоюється 2-3 години у термосі. Приймати по столовій ложці 5 разів на день.

Для нормалізації роботи підшлункової залози треба взяти 200-250 мл окропу, додати 1 чайну ложку насіння кропу, заварити й настояти 30-40 хвилин. Пити по 2-3 столові ложки щоденно.

Одна столова ложка насіння, яка приблизно дорівнює 6 грамів, здатна забезпечити 8% денної норми кальцію, 6% денної норми заліза та 1-5% — магнію, марганцю, фосфору та калію. Можна заварювати у вигляді чаю, заливши насіння окропом.

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