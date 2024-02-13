Чабрец: чем полезен и вреден для организма

Чабрец известен нам как душистая средиземноморская специя, дополняющая наши блюда пряным и терпким запахом. Его используют как косметическое средство и даже в традиционной медицине. Какие еще свойства имеет чабрец, польза и вред этого растения и влияние на здоровье — рассказываем в материале.

Чабрец — польза для здоровья

Полезные свойства чабреца исследовал профессор факультета научной фармацевтики Ливанского международного института Далал Хаммуди Халат. Его наблюдения раскрыли ряд полезных преимуществ употребления этой специи.

Противовоспалительное действие. Использование чабреца и его экстрактов традиционно практикуется по всему миру для лечения воспалительных заболеваний. Благодаря флавоноидам и фенольным соединениям чабрец снижает различные воспалительные процессы в организме.

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Противоопухолевая активность. В поисках альтернативы тяжелым процедурам химиотерапии для лечения рака, многочисленные исследования продемонстрировали благоприятное влияние экстрактов различных лекарственных растений, и их способность оказывать влияние на раковые клетки через различные молекулярные механизмы.

Чабрец показал хорошие результаты в этом процессе. Он содержит многочисленные соединения, например монотерпеноидные фенолы, которые в будущем имеют большой потенциал для использования в лечебных вмешательствах против рака.

Антимикробные свойства. Чабрец можно считать возобновляемым источником различных антибактериальных соединений, ведь он оказывает значительное антимикробное действие на микробы, бактерии и другие вредные микроорганизмы.

Противогрибковое действие. Фенольные соединения чабреца так же прекрасно борются с грибками разных типов.

Лечение акне. Проверки действия настойки чабреца в борьбе с Propionibacterium acnes, вызывающей прыщи бактерией, обнаружили, что чабрец может быть эффективным в лечении прыщей.

Снижение АД. Экстракт чабреца оказывает влияние на артериальное давление и способен снижать его.

Лечение молочницы. Эфирное масло чабреца значительно усиливает уничтожение грибка Candida albicans в организме человека, провоцирующее возникновение молочницы у женщин.

Снижение стресса. Аромат чабреца оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Использование чабреца в массажных маслах или при принятии ванны может помочь снять стресс.

Чем вреден чабрец

Чабрец, польза и вред от него и влияние на организм часто зависит от потребляемых доз. Иногда вредным может стать не сам чабрец, а его чрезмерное употребление в избыточных количествах.

Длительное вдыхание аромамасел на основе чабреца может вызвать раздражение слизистых, спазмы в животе, головную боль и головокружение.

Чрезмерное потребление настойки чабреца перорально может привести к аномальному падению артериального давления.

Длительное прием чабреца вызывает проблемы с пищеварением, а также со сворачиванием крови. Поэтому, по крайней мере, за две недели до запланированной операции следует прекратить употреблять чабрец.

В отдельных случаях нанесение масла с чабрецом на кожу может вызвать раздражение.

Если у тебя есть аллергия на орегано, есть вероятность, что у тебя тоже есть аллергия на чабрец, ведь оба растения принадлежат к роду Lamiaceae.

Чабрец оказывает разностороннее влияние на организм, которое часто определяется благоразумием в приеме настоек и масел на основе этой травы. Не преувеличивай с дозами и проследи, есть ли у тебя перечисленные из побочных эффектов чабреца, чтобы понимать, следует ли продолжать его употребление.

Также читай о пользе и вреде семян укропа.

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