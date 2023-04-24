Стоит или нет? Чем полезна вода с лимоном и как и кому ее можно пить

Вода с лимоном стала довольно популярной в последние годы, и не зря – это напиток имеет несколько потенциальных полезностей для здоровья.
Однако, как и с каким-либо продуктом или напитком, есть как защитники, так и противники употребления воды с лимоном. Рассмотрим эти вопросы подробнее, чтобы понимать, чем полезна вода с лимоном и кому ее употреблять не стоит.
Обычно рекомендуется употреблять напиток из одного или двух лимонов на литр воды. Если же ты используешь большее количество лимонов или меньше воды, то количество витамина С, которое получишь, будет значительно больше. Однако, как уже отмечалось выше, необходимо быть осторожным с количеством лимонного сока, поскольку большое количество кислоты может быть вредным для здоровья зубов и желудочно-кишечного тракта.
Также важно помнить, что вода с лимоном может вызвать дополнительную нагрузку на почки, особенно в случае, если ты ее употребляешь в больших количествах.
Поэтому, если у тебя проблемы с почками или страдаешь хронической почечной недостаточностью, лучше обратиться к своему врачу, чтобы узнать, можно ли употреблять воду с лимоном в твоем случае и в каком количестве.
Поэтому, если у тебя проблемы с почками или страдаешь хронической почечной недостаточностью, лучше обратиться к своему врачу, чтобы узнать, можно ли употреблять воду с лимоном в твоем случае и в каком количестве.
Итак, вода с лимоном имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Если ты хочешь включить ее в свой рацион, лучше начинать с небольшого количества и следить за реакциями организма. Также важно соблюдать рекомендации по количеству и частоте употребления, а также консультироваться с врачом относительно взаимодействия со стандартным лекарством, которое вы принимаете.
Фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько советует весной добавлять в утренний стакан водички, кроме 1/3 мякоти лимона, еще и зелень. Делать это следует перед завтраком, когда просыпаешься.
По ее словам, это полезный весенний шаг для пищеварения и подсветки кожи. Любые темно-зеленые съедобные растения упакованы органическими кислотами и минералами, другими соединениями, не очень частыми в пище витаминами (например, К, много А), клетчаткой.
А еще одним вкусным и полезным для твоего здоровья и красоты напитком является, конечно, чай. Но ведь далеко не все, что мы видим на полках магазинов. Так что читай, как выбрать качественный и вкусный чай.
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