Стоит или нет? Чем полезна вода с лимоном и как и кому ее можно пить

Вода с лимоном стала довольно популярной в последние годы, и не зря – это напиток имеет несколько потенциальных полезностей для здоровья.

Однако, как и с каким-либо продуктом или напитком, есть как защитники, так и противники употребления воды с лимоном. Рассмотрим эти вопросы подробнее, чтобы понимать, чем полезна вода с лимоном и кому ее употреблять не стоит.

Вода с лимоном: польза

Водно-электролитный баланс : вода с лимоном может помочь поддерживать правильный уровень гидратации в организме, поскольку лимон содержит электролиты, такие как калий, кальций и магний.

: вода с лимоном может помочь поддерживать правильный уровень гидратации в организме, поскольку лимон содержит электролиты, такие как калий, кальций и магний. Поддержка иммунной системы : лимон содержит витамин С, который может помочь укрепить иммунную систему и бороться со стрессом оксидативного типа.

Поддержка желудочно-кишечного тракта: лимон может поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта и облегчить переваривание.

Очищение организма: лимон может считаться естественным детоксикантом, поскольку он содержит антиоксиданты и лимонную кислоту, которые могут помочь удалить токсины из организма.

Аргумент против воды с лимоном

Эрозия зубной эмали: лимонная кислота может вызвать эрозию зубной эмали при регулярном употреблении большого количества лимонного сока. Повреждения желудочного тракта: большое количество кислоты в лимоне может раздражать желудочную стенку и вызвать расстройства желудочного тракта у людей с повышенной кислотностью. Взаимодействие с лекарством: лимон может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с лекарствами для сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к ухудшению состояния здоровья. Аллергия: у некоторых людей может возникать аллергическая реакция на лимон, что может привести к высыпаниям на коже, зуду и отечности.

Как пить воду с лимоном

Обычно рекомендуется употреблять напиток из одного или двух лимонов на литр воды. Если же ты используешь большее количество лимонов или меньше воды, то количество витамина С, которое получишь, будет значительно больше. Однако, как уже отмечалось выше, необходимо быть осторожным с количеством лимонного сока, поскольку большое количество кислоты может быть вредным для здоровья зубов и желудочно-кишечного тракта.

Также важно помнить, что вода с лимоном может вызвать дополнительную нагрузку на почки, особенно в случае, если ты ее употребляешь в больших количествах.

Поэтому, если у тебя проблемы с почками или страдаешь хронической почечной недостаточностью, лучше обратиться к своему врачу, чтобы узнать, можно ли употреблять воду с лимоном в твоем случае и в каком количестве.

Итак, вода с лимоном имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Если ты хочешь включить ее в свой рацион, лучше начинать с небольшого количества и следить за реакциями организма. Также важно соблюдать рекомендации по количеству и частоте употребления, а также консультироваться с врачом относительно взаимодействия со стандартным лекарством, которое вы принимаете.

Советы от нутрициолога

Фуд-терапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько советует весной добавлять в утренний стакан водички, кроме 1/3 мякоти лимона, еще и зелень. Делать это следует перед завтраком, когда просыпаешься.

По ее словам, это полезный весенний шаг для пищеварения и подсветки кожи. Любые темно-зеленые съедобные растения упакованы органическими кислотами и минералами, другими соединениями, не очень частыми в пище витаминами (например, К, много А), клетчаткой.

Несколько рецептов:

Шпинат + мята + листья сельдерея + лимон

Мангольд+петрушка+листья+лайм+1 см Корея имбиря

Кейл + мята + шпинат + чабрец + лимон

Шпинат + базилик + листья пак чой + лайм + имбирь

Листья/стебель сельдерея + мята + любые ростки (люцерна/альфа-альфа и брокколи часто беру) + имбирь.

А еще одним вкусным и полезным для твоего здоровья и красоты напитком является, конечно, чай. Но ведь далеко не все, что мы видим на полках магазинов. Так что читай, как выбрать качественный и вкусный чай.

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