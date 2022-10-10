Для схуднення та зміцнення імунітету: рецепти корисних напоїв з імбиром, лимоном та медом

Чи можна щось таке з’їсти, щоб схуднути? Виявляється, можна. І не просто втратити вагу, а й зміцнити свій імунітет!
Особливо осінню це так необхідно нашому організму. Факти ICTV. Здоров’я розібрались, як використовують імбир, лимон та мед для схуднення та захисту від хвороб.
Імбир — продукт з негативною калорійністю. Адже під час його перетравлення організм витрачає більше калорій, аніж отримує.
Крім того, ця дивопряність містить близько 400 з’єднань, більшість з яких ефірні олії. А ще вітаміни групи В, С, Е, кальцій, залізо, цинк, магній зміцнюють імунітет, стабілізують кровообіг та борються з інфекціями.
Про користь лимона для здоров’я людини, мабуть, знають усі. Цитрус містить вітаміни групи В, С, РР, Д, Е, а також кальцій, натрій, калій, сірку, залізо, магній, рутин і цитрин.
Лимон активує захисні функції організму, допомагає при акліматизації, очищує шлунково-кишковий тракт та поліпшує перетравлення їжі.
Вживаючи мед ми збагачуємо свій організм вітамінами В1, В2, В6, Е, К, С, каротином, фолієвою кислотою та насиченими амінокислотами.
Це сприяє зміцненню імунітету, заспокоєнню, стимуляції травлення та покращенню обміну речовин.
Медом часто замінюють цукор. Проте варто пам’ятати, що солодкий продукт містить 70-80% цукру. А відтак ним зловживати не варто.
З використанням імбиру, лимону та меду готують різноманітні смачні напої, які корисні як для схуднення, так і для зміцнення імунітету.
Ось кілька простих рецептів.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Щоб пришвидшити процес приготування цих напоїв, ти можеш приготувати суміш наперед та поставити в холодильник чи заморозити. А потім просто заливати інгредієнти окропом.
Можна готувати й інші напої з імбиром, лимоном та медом, додаючи трави, спеції, фрукти, ягоди тощо. Утім завжди пам’ятай, що зловживати медом не можна.
Чомусь люди думають, що правильно харчуватись — це неодмінно дорого. Утім це зовсім не так. Екзотичні годжі та чіа можна замінити українськими відповідниками, які нічим не гірші, але набагато дешевші.
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