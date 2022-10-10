Для похудения и укрепления иммунитета: рецепты полезных напитков с имбирем, лимоном и медом

Можно ли что-нибудь такое съесть, чтобы похудеть? Оказывается, можно. И не просто потерять вес, но и укрепить свой иммунитет!

Особенно осенью это так необходимо нашему организму. Факты ICTV. Здоровье разобрались, читай, как используют имбирь, лимон и мед для похудения и защиты от болезней.

Польза имбиря

Имбирь — продукт с отрицательной калорийностью. Ведь во время его переваривания организм тратит больше калорий, чем получает.

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Кроме того, эта дивопряность содержит около 400 соединений, большинство из которых эфирные масла. А еще витамины группы В, С, Е, кальций, железо, цинк, магний укрепляют иммунитет, стабилизируют кровообращение и борются с инфекциями.

Свойства лимона

О пользе лимона для здоровья человека, вероятно, знают все. Цитрус содержит витамины группы В, С, РР, Д, Е, а также кальций, натрий, калий, серу, железо, магний, рутин и цитрин.

Лимон активирует защитные функции организма, помогает при акклиматизации, очищает желудочно-кишечный тракт и улучшает переваривание пищи.

Чем полезен мед

Употребляя мед мы обогащаем свой организм витаминами В1, В2, В6, Е, К, С, каротином, фолиевой кислотой и насыщенными аминокислотами.

Это способствует укреплению иммунитета, успокоению, стимуляции пищеварения и улучшению обмена веществ.

Медом часто заменяют сахар. Однако следует помнить, что сладкий продукт содержит 70-80% сахара. Следовательно, им злоупотреблять не стоит.

Напитки с имбирем, лимоном и медом для похудения

С использованием имбиря, лимона и меда готовят разнообразные вкусные напитки, которые полезны как для похудения, так и для укрепления иммунитета.

Вот несколько простых рецептов.

Защита от болезней

Ингредиенты:

корень имбиря

лимон

мед

вода

Способ приготовления:

Почисти и нарежь корень имбиря. Очисти половину лимона от кожуры и выжми сок. Добавь 1 ч.л. меда. Залей все кипяченой водой. Пей в теплом или холодном виде.

Вода Сасси

Ингредиенты:

2 л воды

1 лимон

1 огурец

10-15 листочков мяты

4-5 ч.л. натертого корня имбиря

Способ приготовления:

Почисть огурец от кожицы и тонко нарежь. Нарежь слайсами лимон. Натри имбирь на терке. Положи все ингредиенты в банку. Добавь к напитку листики мяты. Залей смесь водой. Употребляй через 12 часов, когда напиток настоится.

Чай с имбирем, лимоном и медом

Ингредиенты:

1 горсть облепихи

20 г имбиря

половина лимона

половина апельсина

веточка мяты

1 ст. л. меда

Способ приготовления:

Нарежь апельсин и лимон. Положи в заварник все ингредиенты. Залей смесь кипятком. Дай настояться 5-10 минут.

Чтобы ускорить процесс приготовления этих напитков, ты можешь приготовить смесь наперед и поставить в холодильник или заморозить. А потом просто заливать ингредиенты кипятком.

Можно готовить и другие напитки с имбирем, лимоном и медом, добавляя травы, специи, фрукты, ягоды. Однако всегда помни, что злоупотреблять медом нельзя.

Почему люди думают, что правильно питаться — это непременно дорого. Ведь это совсем не так. Экзотические годжи и чиа можно заменить украинскими аналогами, которые ничем не хуже, но гораздо дешевле.

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