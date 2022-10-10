Еда и рецепты

Для похудения и укрепления иммунитета: рецепты полезных напитков с имбирем, лимоном и медом

Елена Яковлева, редактор сайта 10 октября 2022, 10:00
Імбир, лимон та мед для схуднення - рецепти корисних напоїв
Фото: Pexels

Больше новостей
Вибухи у Львові, Дніпрі та Хмельницькому 10 жовтня: ракетні удари по Україні
Массовые ракетные обстрелы Украины: взрывы раздаются во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире и Харькове
Де ховатися під час бомбардування
Дома, на улице или в автомобиле — правила поведения во время обстрелов, где бы вы ни были
Ніно Катамадзе
Просят о помощи у людей, которых убивают: Нино Катамадзе о бегущих в Грузию россиянах
Вибухи у Києві
Мощные взрывы в Киеве сегодня, есть жертвы — что известно
Смотреть больше

Материалы по теме

McDonald's як замовити
Голодные игры за БигМак: McDonald’s открылся для посетителей — где можно посидеть и как заказать доставку
суп
Супы с ароматом осени. Три оригинальных, простых и быстрых рецепта
Рецепт котлет
С кабачком и брокколи: рецепт полезных котлет от Лизы Глинской
Для похудения и укрепления иммунитета: рецепты полезных напитков с имбирем, лимоном и медом
“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”

Видео
Вибухи у Львові, Дніпрі та Хмельницькому 10 жовтня: ракетні удари по Україні

Массовые ракетные обстрелы Украины: взрывы раздаются во Львове, Хмельницком, Днепре, Житомире и Харькове
0:00:30
Вибухи у Києві
Мощные взрывы в Киеве сегодня, есть жертвы — что известно
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 10 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:47
Полонений окупант розповів про мобілізацію в Росії
Курс молодого бойца длился два дня — пленный оккупант жалуется на мобилизацию и удивляется вооружению ВСУ
Поліція ексгумувала перші 20 тіл в Лимані
Среди жертв есть семьи, дети и военные: полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане
Чи напада Білорусь на Україну? Путін змушує Лукашенка до відкритої війни
Безысходность или отвлечение внимания? Действительно ли Путин заставляет Лукашенко вступить в открытую войну против Украины
0:10:15
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022
Больше тысячи квадратных километров уже освобождено! Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на Юге
0:03:07
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипольские орнаменты, как мантра на сохранение жизни! Художница о культурных традициях украинцев
чому Росія програє
Почему Россия проиграет? Военные эксперты объясняют, как ведут боевые действия ВСУ
0:01:57
ЗСУ на мінометах
Освоили минометы во время боев: как ВСУ держат оборону в Запорожье
Больше видео
Ніно Катамадзе
Читать дальше
Просят о помощи у людей, которых убивают: Нино Катамадзе о бегущих в Грузию россиянах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь