Для похудения и укрепления иммунитета: рецепты полезных напитков с имбирем, лимоном и медом

Можно ли что-нибудь такое съесть, чтобы похудеть? Оказывается, можно. И не просто потерять вес, но и укрепить свой иммунитет!
Особенно осенью это так необходимо нашему организму. Факты ICTV. Здоровье разобрались, читай, как используют имбирь, лимон и мед для похудения и защиты от болезней.
Имбирь — продукт с отрицательной калорийностью. Ведь во время его переваривания организм тратит больше калорий, чем получает.
Кроме того, эта дивопряность содержит около 400 соединений, большинство из которых эфирные масла. А еще витамины группы В, С, Е, кальций, железо, цинк, магний укрепляют иммунитет, стабилизируют кровообращение и борются с инфекциями.
О пользе лимона для здоровья человека, вероятно, знают все. Цитрус содержит витамины группы В, С, РР, Д, Е, а также кальций, натрий, калий, серу, железо, магний, рутин и цитрин.
Лимон активирует защитные функции организма, помогает при акклиматизации, очищает желудочно-кишечный тракт и улучшает переваривание пищи.
Употребляя мед мы обогащаем свой организм витаминами В1, В2, В6, Е, К, С, каротином, фолиевой кислотой и насыщенными аминокислотами.
Это способствует укреплению иммунитета, успокоению, стимуляции пищеварения и улучшению обмена веществ.
Медом часто заменяют сахар. Однако следует помнить, что сладкий продукт содержит 70-80% сахара. Следовательно, им злоупотреблять не стоит.
Медом часто заменяют сахар. Однако следует помнить, что сладкий продукт содержит 70-80% сахара. Следовательно, им злоупотреблять не стоит.
С использованием имбиря, лимона и меда готовят разнообразные вкусные напитки, которые полезны как для похудения, так и для укрепления иммунитета.
Вот несколько простых рецептов.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Чтобы ускорить процесс приготовления этих напитков, ты можешь приготовить смесь наперед и поставить в холодильник или заморозить. А потом просто заливать ингредиенты кипятком.
Можно готовить и другие напитки с имбирем, лимоном и медом, добавляя травы, специи, фрукты, ягоды. Однако всегда помни, что злоупотреблять медом нельзя.
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