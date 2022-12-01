Антитренд цієї зими: який пуховик краще не купувати — радить Андре Тан

Цьогорічна зима обіцяє бути холодною та морозною, тож до вибору верхнього одягу варто підійти ретельно. Проте дизайнери та стилісти уже знайшли кілька моделей пуховиків, курток та пальт, які краще не купувати цього сезону.

Український дизайнер Андре Тан розповів, чому краще надати перевагу цієї зими, а про який верхній одяг краще забути.

Пуховик з ременем та капюшоном

Пуховик з ременем та капюшоном при низьких температурах марний, — каже Андре Тан. — А все через об’єм — він занадто щільно сидить по фігурі, тому у нього немає повітряного прошарку, який не дає вам замерзнути.

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Пропоную замінити на довге дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.

Пуховик з великою кількістю хутра

Зараз в моді головне — функціонал, а хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла.

— Альтернативою може стати дублянка з кольоровим хутром усередині, або більш класичні варіації. Комбінуй із взуттям на підборах, грубими черевиками чи козаками.

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Великий квітковий принт

— Чесно зізнаюся, квітковий принт у мінусову погоду викликає у мене дисонанс. Якщо монохромні види здаються тобі дуже нудними та звичайними, зверни увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом, — радить дизайнер.

Його можна поєднувати як з базовими речами, так і з більш експериментальними та сміливими образами: шкіряні штани та спідниці з контрастним малюнком.

Укорочений пуховик з рукавом

Андре Тан пропонує неактуальну довжину рукава три чверті замінити на довжину максі. Чим довший твій верхній одяг цього року, тим краще, переконаний він.

Це можуть бути яскраві шерстяні пальта або ефектні з екошкіри, а також дуті подовжені пуховики, які врятують навіть у найсильніший мороз.

Тонкі пуховики

Це дійсно потрібна і корисна річ у холодну пору року, але з одним застереженням: якщо носити її виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Якщо не любиш подовжений верхній одяг, то придивися до бомбера.

Цього сезону актуальні моделі з нейлону, оверсайзу, а також з екохутра та шкіри.

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