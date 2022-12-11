Не знаєш, що носити цієї зими? Стилістка розповіла, як правильно обрати модний і теплий пуховик

Взимку значну частину нашого образу складає верхній одяг. Який би стильний образ ти собі не придумав(-ла), його зверху закриватиме куртка. Тож до її вибору треба підійти відповідально.

Вікна поговорили зі стилісткою Ренатою Павлик. Вона розповіла, як обрати пуховик, щоб було стильно й тепло.

Які пуховики в моді взимку 2022

Рената каже, що зараз популярні не конкретні одиниці в моді, а конкретні стилізації.

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— Ми можемо помітити сповільнення моди — тренди змінюються вже навіть не щорічно.

Саме тому зараз головне обирати правильні пропорції до своєї зовнішності й створювати сучасні комбінації, — наголошує вона.

Оскільки куртка м‘яка за формою і (частіше за все) належить до спортивного стилю, стилістка радить комбінувати з нею підбори / витончене взуття, діловий та жіночний стилі й структуровані сумки.

Щоб образ був “зібраним” і поєднував у собі різні фактури та стилі.

— Якщо сильно хочеться бути у трендах, можна виділити об‘ємні бомбери. З екологічної точки зору підходу до гардероба, я б їх радила тим, у чиєму стилі завжди присутня нотка спорту.

Тоді бомбер може стати базою і не набридне через півроку, — пояснює Рената.

Вона каже, що зараз у тренді куртки:

як приталені з акцентом на талії, так і надмірно об‘ємні;

як короткі, так і максимальної довжини;

як яскраві, так і в нейтральних базових відтінках.

Як обрати теплий пуховик

Зимова куртка має бути не тільки стильною й красивою, а й теплою. Адже це головне її завдання. Треба одягатися тепло, щоб не захворіти та почуватися комфортно на вулиці.

Стилістка наголошує: при покупці будь-якої речі треба завжди дивитися на склад одягу.

— Правильний вибір складу речей — 80% успіху функціонального і стильного гардероба, який працюватиме на вас роками, — підкреслює вона.

Найкраще обирати пуховики зі складом пух/перо у пропорціях 80:20. Ці пуховики будуть найтеплішими навіть у дуже холодну зиму.

— Пух нас гріє, а перо потрібне для того, щоб пух не збивався, а мав каркас, який його втримає.

Такий варіант навряд чи можна знайти у бюджетному сегменті, але краще обрати один якісний пуховик, ніж три бюджетних, — зазначає Рената.

Також хорошими можуть бути пуховики з ненатуральними наповнювачами: синтепон, синтепух, холофайбер тощо. Підклад пуховика має бути натуральним, наприклад, 100% віскоза. А поверхня пуховика має бути матовою і водонепроникною. З нею можна уникнути небажаних слідів від вологи, снігу або дощу.

На що звернути увагу при покупці пуховика

Якісний пуховик може прослужити господареві не один сезон. Для цього треба відповідально підійти до його вибору. Стилістка радить звернути увагу при покупці на чотири основні речі.

Розмір

Варто обирати пуховик на один-два розміри більший. Адже візуально повнить те, що облягає, а не висить.

— Я не кажу про надмірний оверсайз, який не всім подобається і не всім підходить. Я маю на увазі те, що куртку ми носимо на об‘ємні светри, піджаки, худі, багатошарові образи, все це займає місце.

Людина мусить помістити не тільки себе, але і свої речі під куртку. Про це варто пам’ятати. Людині повинно бути зручно в русі й тепло, а гріють нас не речі й не наповнювач, а повітря, яке є між шарами нашого одягу, — пояснює Рената.

Крій і пошив

За словами стилістки, чим більше на куртці стібків, тим краще вона тримає форму і менший ризик, що наповнювач зіб’ється.

Найкраще, щоб ділянки стібків були не менше 10*10 см, тоді термоізоляція буде найвищою, а куртка практичною на довгі сезони.

Довжина

Довжину пуховика варто обирати під зріст та спосіб життя людини: для поїздок на авто рекомендовано обирати коротші варіанти, для піших прогулянок — довші.

— Треба також звернути увагу, де закінчується виріб на фігурі. Якщо немає мети навмисне розширити фігуру, то краще, щоб куртка не закінчувалась на найширших її ділянках, — радить експертка.

Найуніверсальнішими у плані комбінацій будуть пуховики довжиною нижче стегон (міні) і посередині литки (мідаксі). Пуховики цієї довжини гармонійно поєднуються майже з усіма типами поясних виробів.

Деталі та фурнітура

Чим менше на куртці деталей та фурнітури, тим вона універсальніша і довговічніша в гардеробі.

Антитренди на пуховики взимку 2023

Стилістка зізнається, що не любить термін “антитренд”, але зазначає, що краще не купувати куртки з обтислим силуетом. Ба більше, з хутром на капюшоні чи комірі.

— Ці пуховики однозначно не варто носити, як самостійний верхній одяг. Але якщо вони збереглись у гардеробі, то ними чудово можна утеплити об’ємне осіннє пальто, — зазначає Рената.

База для пуховиків

— Поняття бази дуже індивідуальне, я б відштовхувалась від попередніх порад та обирала нейтральну кольорову гаму, яка поєднується з найбільшою кількістю речей гардеробі, — радить експертка.

Оскільки мода сповільнилась, можна помітити паралельні течії у трендах. Наприклад, оверсайз і приталеність одночасно. Тому помилитися у виборі стильного пуховика майже неможливо. Проте пам’ятай, що куртка має бути не тільки красивою, а й гріти.

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Головне фото: alina_frendiy / Instagram; tanyaparfileva / Instagram; tan14ka / Instagram.