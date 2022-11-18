Принесуть удачу та достаток: що вдягнути на Новий рік — сприятливі кольори та аксесуари

Наближається Новий рік! Вже знаєш, у чому його зустрічатимеш? Якщо ні — ми підготували для тебе цікаві ідеї, що вдягнути на Новий рік 2023, щоб залучити успіх, щастя та достаток у своє життя — читай детально в матеріалі.

Що вдягнути на Новий рік 2023 — кольори, які принесуть успіх

Якщо ти віриш, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, зустрічати потрібно правильно. Символом прийдешнього 2023 року є Чорний Водяний Кролик. Як тварина він значно спокійніший за рік Тигра, який минає.

Тому й образ на свято має бути відповідний. Зустрічати Новий рік найкраще в однотонних спокійних відтінках — рожевий, блакитний, фіолетовий, лимонний, оливковий, білий.

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Доповнити образ можна аксесуарами із золота чи срібла. Для тих, хто любить стрази, паєтки, блискітки, варто знати, що стиль все одно має бути стриманим, якщо хочеш задобрити Кролика.

Вдягнути на Новий рік можна і чорний — адже саме він є головним кольором року. Синій — символізує водну стихію, з якої до нас іде Кролик. Можна вдягнутися і в помаранчевий, адже він притягує удачу та успіх.

Астрологи радять уникати гострих аксесуарів та біжутерії — шипів та закльопок, підробних або неякісних прикрас. Також не варто робити занадто яскравий макіяж.

А для тих, хто хоче залучити достаток у життя, потрібно вдягнути зелений колір.

Для святкування Нового року ти можеш обрати сукню, костюм чи комбінезон. Або поєднати спідницю чи штани із сорочкою або топом. Доповни образ золотими чи срібними прикрасами, сумочкою.

Уникай хутряних виробів і аксесуарів, а ще анімалістичного принту.

У чому зустрічати Новий рік — це лише твій вибір! Цьогорічне свято дозволяє обрати майже будь-який колір, фасон. Тож віддай перевагу тому, що подобається і пасує тобі найбільше.

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