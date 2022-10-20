Час подбати про комфорт і тепло: як вибрати термобілизну

Хороша термобілизна — найкращий внесок у здоров’я. Про неї краще подбати заздалегідь, щоб за перших заморозків не бігти у магазин купувати першу-ліпшу річ.

У цьому матеріалі ми розкажемо про те, як вибрати термобілизну для жінок та чоловіків.

Щоб комфортно почуватися під час фізичних активностей, тобі необхідно обзавестися тришаровою концепцією одягу.

Вона стане справжнім порятунком як на вуличній пробіжці, так і на гірських сходженнях. Також це зручна альтернатива панчохам і підштанкам, якщо надворі дощить.

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Як вибрати термобілизну

Спеціальним нижнім шаром одягу називають функціональну білизну. Найголовніша функція термобілизни — підтримка комфортного температурного режиму тіла.

Одягнувши цю білизну, ти добре почуватимешся за різного температурного діапазону. Це справжня знахідка для тих, хто постійно мерзне, адже саме цей шар одягу забезпечує тепло і добру вентиляцію.

Як вибрати термобілизну? Потрібно пам’ятати, що вона не гріє тіло у великі морози, а лише відводить вологу на наступні шари. Завдяки тому, що термобілизна швидко висихає, вона добре справляється із вологістю потових виділень і не втрачає теплоізоляційних властивостей.

Як вибрати термобілизну і якою вона буває

Існує тришарова концепція одягу (екіпіровка), яка є дуже зручною на холодну зиму. Вона складається з:

зовнішнього шару (штанці й куртка);

середнього шару (пуховий светр або фліс);

базового шару (сама термобілизна).

Найкраща за функціоналом — саме та термобілизна, яка є базою.

Жіноча термобілизна

Найбільший попит має комбінована, вовняна на синтетична білизна. Як вибрати термобілизну і яка краще підійде саме тобі — питання індивідуальне.

Хороша термобілизна має бути зручною і зберігати тепло, а не задовольняти естетичні потреби.

Під верхнім шаром одягу восени або взимку її практично не буде видно, однак саме вона врятує твоє здоров’я і гаманець.

Синтетична термобілизна для жінок

Термобілизну із синтетики зараз легко можна знайти не тільки у спеціалізованих магазинах, а й у магазинах одягу. Вона найбільш популярна, попри те, що слово “синтетика” може відлякувати ще на стадії прочитання етикетки.

Не хвилюйся, вона така ж якісна, як і натуральна, а за функціоналом навіть краща!

Вона добре бореться з вологою, швидше сохне і приємна до тіла. Також вона не втрачає форму. Втім, краще перевірити у магазині, чи не викликає синтетика алергічних реакцій.

Термобілизна з натуральних тканин для жінок

Якщо ти помітила на етикетці слово “бавовна” і з радістю біжиш з цією річчю до каси, не поспішай!

Саме у виробах з бавовни найбільш незручно займатися спортом. До того ж вона погано сохне.

Якщо ти все-таки хочеш придбати натуральну термобілизну, придивися до виробів з вовни. Однак за таку річ доведеться викласти кругленьку суму.

Термобілизна для жінок з комбінованих матеріалів

Хороший варіант для “просунутих” спортсменів, які цінують у термобілизні передусім високотехнологічність.

Вона може бути виготовлена як із вовни тварин, так і з синтетичних матеріалів.

Оскільки у виробництві вона дорожча за синтетичну, у цю пору теж битиме по гаманцю.

Яку термобілизну купити жінці

Як вибрати термобілизну? Все дуже індивідуально і залежить від того, для яких цілей ти її купуєш.

Якщо хочеш займатися спортом на вулиці в холодну пору року, підійде будь-яка перелічених, однак найтеплішою в цьому випадку буде термобілизна з бавовни.

Найбільш функціональна — синтетична. А найкраща за співвідношенням ціна – якість — термобілизна з комбінованих матеріалів.

Чоловіча термобілизна

Синтетична термобілизна для чоловіків

Якщо ти займаєшся спортом на вулиці та дбаєш про набір маси, тобі підійде синтетична термобілизна. Навіть якщо пропорції тіла будуть змінюватися, ця термобілизна є найеластичнішою.

Також хорошу синтетичну термобілизну можна купити не за всі гроші світу.

Однак зважай на чутливість до синтетики і те, що прати її доведеться щоразу після пробіжки або тренування.

Натуральна термобілизна для чоловіків

Як ми писали раніше, вовна — один із найкращих матеріалів, представлених у відділах із натуральною термобілизною.

Якщо збираєшся на гірськолижний курорт або в гори з ночівлею, це найкращий варіант з усіх можливих. Також її обирають досвідчені риболови.

Однак є істотний мінус — вона може змінити форму після неправильного прання.

Термобілизна з комбінованих матеріалів для чоловіків

Виробники термобілизни з комбінованих матеріалів найбільше працюють над її функціональністю.

Найчастіше її використовують спортсмени або дуже вимогливі користувачі.

Яку термобілизну обрати, вирішувати лише тобі.

Як вибрати термобілизну? Якщо ти активно займаєшся спортом у комфортних, теплих умовах, обирай синтетичну термобілизну. Якщо взимку — вовняну, щоб вона краще зігрівала і добре відводила вологу.

Як доглядати за термобілизною

Термобілизну категорично не можна прати з милом, порошком та хлором. Вода для прання має бути до 28 °С.

Якщо ти, збираючись на тренування зранку, ненароком виллєш на білизну каву або чай, одяг може втратити свої властивості.

Тому остерігайся потрапляння гарячої води та окропу на термобілизну.

Відмовся від сушіння термобілизни на батареї, як і від прасування таких делікатних тканин.

Раніше ми розповідали про те, як правильно організувати свій гардероб.

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