Психологія

Почуваєшся Венздей? Як культура популяризує соціопатів та з якими проблемами вони стикаються в реальності

Діана Просяник, редакторка сайту 12 Травня 2024, 12:00
соціопати
Фото: IMDb, Unsplash

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