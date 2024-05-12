Почуваєшся Венздей? Як культура популяризує соціопатів та з якими проблемами вони стикаються в реальності

Останнім часом, переглядаючи черговий фільм чи серіал, можна побачити у ньому буде персонаж, що не любить спілкуватися з людьми, зневажає інших, не має почуття провини тощо. Йдеться про соціопатів. В один момент вони стали головними героями поп-культури.

Тож письменниця, колишня терапевтка й захисниця прав людей, які страждають на соціопатичні, психопатичні й антисоціальні розлади особистості Патрік Гагне вирішила у колонці Vogue порозмірковувати про те, як соціопати стали головними героями попкультури.

Венздей Адамс — типовий приклад соціопата

Патрік Гагне пише, що Венздей — це типовий приклад соціопата. У неї є усі характерні для цього риси: зневага, хитрість, вона неповнолітня правопорушниця і патологічна брехуха, у неї відсутнє каяття чи почуття провини, вона веде злочинний спосіб життя і часто імпульсивно діє.

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Письменниця розповідає, що в неї встановлений діагноз соціопатичний розлад, і більшу частину життя її не підтримувало оточення. Та все ж, останнім часом суспільство змінилося.

Якщо придивитися, Венздей — це більше ніж просто антисоціальний підліток. Насправді вона добра, віддана, вміє будувати тісні стосунки і піклується про своїх друзів. Вона розумна, дисциплінована та безстрашна. І водночас дуже популярна.

Нині дівчата та навіть хлопці намагаються бути схожими на головну героїню однойменного серіалу від Netflix. Й в обмеженому емоційному спектрі немає нічого аморального.

Насправді більшість людей з соціопатичним розладом можуть вести абсолютно щасливе та соціально прийнятне життя. Але багато хто про це не знає через поширені стигми та стереотипи.

Зокрема, у ЗМІ й донині можна побачити зневажливе ставлення до соціопатів. Їх нерідко помилково прирівнюють до нарцисів чи навіть вбивць та монстрів. Але насправді не усі, кому діагностували цей розлад, мають такі риси.

Хто ще з відомих персонажів є соціопатом

Патрік Гагне розповідає, що художня література краще показує соціопатів. Приміром, Венздей Адамс — не випадкова, адже до цього неймовірною любов’ю дітей користувалася інша персонажка-соціопатка — Ельза з мультика Крижане серце. Вона прирівнювала самотність до свободи.

Також відомі лиходії, такі як Малефісента та Зла Відьма із Заходу, змушують переосмислити їхніх персонажів протягом фільму чи мультика. І таким чином глядачі їм симпатизували.

Як проявляється соціопатія

За словами письменниці, вона ще з дитинства знала, що інакша. Патрік почала красти у дитячому садочку і не відчувала за це провини. У початковій школі вона мала погану поведінку та потяг до насильства, а у середній — прокрадалася у чужі будинки просто для відпочинку.

Коли в інтернеті письменниця шукала хто такі соціопати — їй показувало списки серійних убивць і психопатичні характеристики. Спочатку вона впізнавала себе в цих описах, але вони ніколи повністю не відповідали її сутності.

Патрік каже: у дитинстві я ніколи не вважала себе поганою людиною. Я не хотіла нічого руйнувати. Це був, скоріше, примус, спосіб, яким мозок виривався з апатії. Моя боротьба з почуттями була схожа на емоційну інвалідність, яку я не могла зрозуміти.

Загальний образ соціопата був лише частково правильним, і важливі нюанси залишилися непоміченими.

Для дитини, яка підозрювала, що вона може бути соціопатом, було страшно уявляти, що її доля вже визначена. Я не відчувала себе поганою, але відсутність доказів за межами моїх власних переконань змушувала мене відчувати себе загубленою, — пише Патрік Гагне.

У той час як інші маленькі дівчата мріяли бути Попелюшкою, письменниця порівнювала себе з Малефісентою. Вона стала її героїнею. Патрік зрозуміла, чому вона антисоціальна, і ця причина не була пов’язана зі злом. Подібні персонажі допомагають соціопатичним дітям побачити повний спектр своєї особистості.

Гагне наголосила, що не усі соціопати злі. Це люди, що сподіваються на прийняття, підтримку та співчуття. Суспільство приймає Ельзу, Малефісенту та Венздей. Можливо, воно зможе прийняти й решту нас, — підсумувала письменниця.

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