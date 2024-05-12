Чувствуешь себя Венздей? Как культура популяризирует социопатов и с какими проблемами они сталкиваются в реальности

В последнее время, просматривая очередной фильм или сериал, можно увидеть в нем персонажа, который не любит общаться с людьми, презирает других, не имеет чувства вины и тому подобное. Речь идет о социопатах. В один момент они стали главными героями поп-культуры.

Поэтому писательница, бывшая терапевт и защитница прав людей, страдающих социопатическими, психопатическими и антисоциальными расстройствами личности Патрик Хагне решила в колонке Vogue порассуждать о том, как социопаты стали главными героями поп-культуры.

Венздей Адамс — типичный пример социопата

Патрик Хагне пишет, что Уэнздей — это типичный пример социопата. У нее есть все характерные для этого черты: пренебрежение, хитрость, она несовершеннолетняя правонарушительница и патологическая лгунья, у нее отсутствует раскаяние или чувство вины, она ведет преступный образ жизни и часто импульсивно действует.

Сейчас также смотрят

Писательница рассказывает, что у нее установлен диагноз социопатическое расстройство, и большую часть жизни ее не поддерживало окружение. И все же, в последнее время общество изменилось.

Если присмотреться, Венздей — это больше, чем просто антисоциальный подросток. На самом деле она добрая, преданная, умеет строить тесные отношения и заботится о своих друзьях. Она умная, дисциплинированная и бесстрашная. И при этом очень популярна.

Сейчас девочки и даже мальчики пытаются быть похожими на главную героиню одноименного сериала от Netflix. И в ограниченном эмоциональном спектре нет ничего аморального.

На самом деле большинство людей с социопатическим расстройством могут вести абсолютно счастливую и социально приемлемую жизнь. Но многие об этом не знают из-за распространенных стигм и стереотипов.

В частности, в СМИ и по сей день можно увидеть пренебрежительное отношение к социопатам. Их нередко ошибочно приравнивают к нарциссам или даже убийцам и монстрам. Но на самом деле не все, у кого диагностировано это расстройство, имеют такие черты.

Кто еще из известных персонажей является социопатом

Патрик Гагне рассказывает, что художественная литература лучше показывает социопатов. К примеру, Венздей Адамс не случайно, ведь до этого невероятной любовью детей пользовалась другая персонаж-социопат — Эльза из мультика Ледяное сердце. Она приравнивала одиночество к свободе.

Также известные злодеи такие как Малефисента и Злая Ведьма с Запада заставляют переосмыслить их персонажей в течение фильма или мультика. И, таким образом, зритель им симпатизировал.

Как проявляется социопатия

По словам писательницы, она еще с детства знала, что иная. Патрик начала воровать в детском саду и не чувствовала за это вины. В начальной школе у девочки было плохое поведение и тяга к насилию, а в средней — она прокрадывалась в чужие дома просто для отдыха.

Когда в интернете писательница искала, кто такие социопаты — ей показывало списки серийных убийц и психопатические характеристики. Сначала она узнавала себя в этих описаниях, но они никогда полностью не соответствовали ее сущности.

Патрик говорит: в детстве я никогда не считала себя плохим человеком. Я не хотела ничего разрушать. Это было, скорее, принуждение, способ, которым мозг вырывался из апатии. Моя борьба с чувствами была похожа на эмоциональную инвалидность, которую я не могла понять.

Общий образ социопата был лишь частично правильным, и важные нюансы остались незамеченными.

Для ребенка, который подозревал, что он может быть социопатом, было страшно представлять, что его судьба уже предопределена. Я не чувствовала себя плохой, но отсутствие доказательств за пределами моих собственных убеждений заставляло меня чувствовать себя потерянной, — пишет Патрик Гагне.

В то время как другие маленькие девочки мечтали быть Золушкой, писательница сравнивала себя с Малефисентой. Она стала ее героиней. Патрик поняла, почему она антисоциальна, и причина не была связана со злом. Подобные персонажи помогают социопатическим детям увидеть полный спектр своей личности.

Гагне подчеркнула, что не все социопаты злые. Это люди, которые надеются на принятие, поддержку и сочувствие. Общество принимает Эльзу, Малефисенту и Венздей. Возможно, оно сможет принять и остальных нас, — подытожила писательница.

Ранее мы рассказывали основные факторы, которые помогут понять, что у тебя депрессия.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.