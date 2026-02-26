Какие фильмы выйдут в марте 2026: топовые премьеры месяца — от анимации до блокбастеров

Март 2026 года в кино подарит выход любым эмоциям и удовлетворит самые разные вкусы: от семейной анимации до авторского кино, от космических миссий до лирических историй о любви и потере.
И каждая из этих лент откроет нам новый взгляд на мир, и мы станем немного другими.
Какие фильмы выйдут в марте 2026 — афиша самых интересных премьер в материале.
Премьеры фильмов в марте 2026: приблизительный график выхода
Вот перечень главных премьер марта 2026 года — даты указаны для широкого проката в Украине и большинстве европейских стран, возможно, они будут смещаться на день-два.
- 5 марта — Стрибунці (Hoppers)
- 5 марта — Наречена (The Bride!)
- 5–6 марта — Кутюр
- 5–7 марта — Гамнет
- 12 марта — Заповіт Енн Лі
- 12 марта — Таємний агент
- 13 марта — Спогади про нього (Reminders of Him)
- 19–20 марта — Проєкт Аве Марія (Project Hail Mary)
- 20 марта — Гострі картузи: Безсмертний (Peaky Blinders: The Immortal, ограниченный прокат + Netflix)
- конец марта (26–27) — Піліон
- март (точная дата будет позже) — Коли ти розлучишся? (украинская премьера)
Далее анонсируем фильмы, которые выйдут в марте 2026, чтобы ты мог (могла) выбирать на свой вкус.
Какие фильмы выйдут в кинотеатрах в марте 2026
Стрибунці (Hoppers)
Мейбл обожает животных и вдруг оказывается в центре научного эксперимента: теперь люди могут жить в телах роботизированных животных.
Она получает шанс общаться с обитателями лесов и джунглей, но жизнь среди животных оказывается вовсе не простой — здесь скрываются тайны и открытия, которые перевернут всё, что Мейбл знала о природе и о себе.
Наречена (The Bride!)
Фильм рассказывает о монстре Франкенштейне, который просит учёного создать ему спутницу. Так рождается Невеста — воскрешенное из мертвых существо с собственной волей.
Между ними возникает страстная, но опасная связь, приводящая к конфликтам с обществом, убийствам и драматическим последствиям. Картина сочетает готическую романтику и напряжённую драму.
Кутюр
В центре сюжета — американская режиссёр Максин, которая приезжает в Париж в разгар Недели моды, чтобы снять фильм о закулисной жизни fashion-индустрии.
На фоне гламурных показов и блеска подиума её профессиональные планы меняются, когда она сталкивается с собственной болезнью и кризисом, что заставляет пересмотреть представления о красоте, творчестве и собственной идентичности.
Гамнет
Это глубокая историческая драма о семье Уильяма Шекспира — его жене Агнес и их детях. Смерть сына Гамнета разрушает семью и становится трагедией, которая впоследствии станет известна как одна из сильнейших пьес в мире.
Фильм о любви, потере и боли, которую гений превращает в искусство.
Завещание Энн Ли
Восемнадцатый век. Харизматичная религиозная лидера религиозного движения шайкеров ведет общину к новому духовному порядку, где пение и танец становятся формой молитвы.
Сюрреалистический мюзикл о вдохновении и фанатизме, вере и одержимости.
Проект Аве Мария (Project Hail Mary)
Мужчина просыпается на космическом корабле. Он не помнит, кто он и зачем здесь. Постепенно воспоминания возвращаются — и с ними страшное осознание: он последний шанс человечества.
Его миссия — разгадать научную загадку, угрожающую уничтожить Землю. Космос здесь не столько зрелищный, сколько одинокий. Но даже в этой пустоте возможен союз, который изменит всё.
Коли ти розлучишся? — что посмотреть в марте из украинского кино
Свадьба мечты превращается в настоящий хаос: жених исчезает, а вместе с ним мир узнаёт о пропаже легендарного бриллианта. Героини Ксения и Лора отправляются на его поиски, и их ждут сумасшедшие приключения.
Главные роли исполняют Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цымбалару, а сюжет обещает юмор, интригу и романтику.
Острые козырьки: Бессмертный (Peaky Blinders: The Immortal)
Легендарный герой возвращается. Томас Шелби снова вступает в игру за власть, память и собственную душу. Атмосфера криминальной саги становится ещё темнее: прошлое не отпускает, а бессмертие может оказаться проклятием.
Следи за афишами: график выхода фильмов в марте 2026 может немного отличаться, и не пропусти премьеры, которые захочется обсудить, а возможно, и пересмотреть.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!