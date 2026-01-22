Возвращение в Сайлент Хилл 2026: культовая игра оживает, но уже в кино — дата премьеры

В мировой прокат выходит новый фильм Сайлент Хилл: Возвращение. Украинские зрители смогут увидеть ленту в кинотеатрах уже с января 2026 года.

Что думают о свежем хорроре критики и идет ли фильму на пользу сравнение с оригинальной игрой — в материале.

Сайлент Хилл: Возвращение — дата выхода

В 2026 году фанаты наконец дождались долгожданной премьеры Сайлент Хилл: Возвращение — и, по данным международных и украинских источников:

В Украине фильм выходит в прокат одновременно с мировым релизом 22 января 2026 года.

Известно, что Возвращение в Сайлент Хилл — это адаптация игры Silent Hill 2, одной из самых известных частей серии.

Её главный герой — Джеймс Сандерленд — получает загадочное письмо от своей любимой жены, которая якобы умерла.

И это заставляет его вернуться в Сайлент Хилл — город, который окружает его ужасами и туманными видениями.

Трейлер ленты Сайлент Хилл: Возвращение

Сайлент Хилл: Возвращение — что думают о ленте критики и фанаты

Перед выходом фильма в сети развернулись настоящие споры фанатов о том, сможет ли лента передать ту живую атмосферу тумана и ту пугающую реальность, которая была в игре.

А вот критики после просмотра фильма были, мягко говоря, достаточно жёсткими. Многие обозреватели считали, что сюжет кажется запутанным, а визуальные эффекты и постановка просто не оправдывают ожиданий тех, кто пришёл в кинотеатр.

Некоторые рецензенты даже пришли к выводу, что ленте не хватает эмоциональности, а сам фильм мало чем превосходит своих предшественников в жанре.

Но критики и фанаты видят ленту совершенно по-разному, поэтому лучше опираться исключительно на собственный опыт.

В целом лента Возвращение в Сайлент Хилл стала важным событием для жанра хоррора в 2026 году.

Она перевела в киноформат одну из самых влиятельных и наиболее напряжённых психологических историй. И теперь её может увидеть широкий круг людей, а не только те, кто играл в игру с одноимённым названием.

