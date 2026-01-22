Стиль життя Шоу-біз

Повернення в Сайлент Гілл 2026: культова гра оживає, але вже в кіно — дата прем’єри

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Січня 2026, 18:00 2 хв.
сайлент гілл 2026
Фото IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь