Повернення в Сайлент Гілл 2026: культова гра оживає, але вже в кіно — дата прем’єри

У світовий прокат виходить новий фільм Сайлент Гілл: Повернення. Українські глядачі зможуть побачити стрічку в кінотеатрах вже з січня 2026 року.

Що думають про свіжий хоррор критики, і чи на користь стрічці порівняння з оригінальною грою — у матеріалі.

Сайлент Гілл: Повернення — дата виходу

У 2026 році фанати нарешті дочекалися довгоочікуваної прем’єри Сайлент Гілл: Повернення — і, за даними міжнародних і українських джерел:

В Україні фільм виходить у прокат одночасно зі світовим релізом 22 січня 2026 року.

Відомо, що Повернення в Сайлент Гілл — це адаптація гри Silent Hill 2, однієї з найвідоміших частин серії.

Її головний герой — Джеймс Сандерленд отримує загадковий лист від своєї коханої дружини, яка нібито померла.

І це змушує його повернутися в Сайлент Гілл — місто, яке оточує його жахами і туманними видіннями.

Трейлер стрічки Сайлент Гілл: Повернення

Сайлент Гілл: Повернення — що думають про стрічку критики і фанати

Перед виходом фільму у мережі розгорнулися справжні суперечки фанатів, чи зможе стрічка передати ту живу атмосферу туману, і ту лякаючу реальність, що була у грі.

А от критики після перегляду фільму були, м’яко кажучи, досить жорсткими. Багато оглядачів вважали, що сюжет здається плутаним, а візуальні ефекти і постановки просто не виправдовують очікувань тих, хто прийшов у кінотеатр.

Деякі рецензенти навіть знайшли, що стрічці бракує емоційності, а сам фільм мало чим перевершує своїх попередників у жанрі.

Але критики і фанати бачать стрічку зовсім по-різному, тож краще спиратися виключно на власний досвід.

Загалом стрічка Повернення в Сайлент Гілл стала важливою подією для жанру хоррору в 2026 році.

Вона перетворила на кіно-формат одну з найвпливовіших і найбільш напружених психологічних історій. І тепер її може побачити широке коло людей, а не лише ті, хто грав у гру за однойменною назвою.

