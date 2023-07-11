Скарбниця корисних властивостей. Що відомо про інжир та кому його треба їсти

Інжир для України — плід незнайомої форми та незвичного смаку. А от жителі Середземномор’я та Близького Сходу давно ввели його у щоденний раціон.

Головне — навчитися правильно обирати інжир та зберігати його. Коли плід достатньо стиглий, він здивує м’яким солодким смаком й ніжністю.

Якщо ти не певний(-а) чи варто куштувати інжир, читай про його корисні властивості, калорійність, добову норму та протипоказання у матеріалі.

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Корисні властивості інжиру

Крім того, що інжир надзвичайно смачний та поживний, в його складі міститься чимало антиоксидантів. Дія цих речовин відома тим, що уповільнює процеси старіння й запобігає розвитку ракових пухлин.

Та цим дія східного суперфуду не закінчується. Інжир також відомий тим, що:

покращує роботу серцево-судинної та нервової систем;

може регулювати артеріальний тиск;

здатен підвищувати рівень хорошого холестерину в крові;

допомагає при бронхіальній астмі й тахікардії;

стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, тож допомагає налагодити проблеми з випорожненням та здуттям;

виводить токсини, пісок і камені з нирок, жовчного міхура;

позитивно впливає на печінку і селезінку;

швидко насичує енергією та повертає працездатність;

має протизапальну та жарознижувальну дію;

підвищує рівень тестостерону у чоловіків.

Цими властивостями він завдячує своєму складу. У ньому містяться амінокислоти та мінерали: магній, калій, фосфор, кальцій, селен, мідь, цинк і залізо та марганець, а також вітаміни А, В6, B3, PP, К.

Також інжир є природним джерелом пребіотиків та клітковини.

Саме через такий багатий вміст вітамінів та мінералів інжир рекомендують вживати вагітним та людям з ослабленим імунітетом.

Та щоб отримати всі ці корисні вітаміни, слід вчасно з’їсти інжир. У свіжому вигляді плід можна зберігати в холодильнику не більше як тиждень. Якщо схитрувати й засушити чи зів’ялити інжир, користь можна зберегти на кілька місяців.

Можна, але не всім: про калорійність, норму вживання й протипоказання

Інжир дуже корисний та дуже поживний фрукт. У свіжому вигляді його калорійність на 100 г продукту дорівнює 54 ккал, а в сушеному — аж 257 ккал.

Та не слід боятися калорій. Корисний вітамінний склад усе ж переважає. Головне — вживати інжир дозовано та у першій половині дня, власне, як і будь-які інші солодкі фрукти та ягоди.

Добова норма свіжого інжиру для дорослої людини — 150 г, а сушеного — 50 г на добу.

А от при гастриті, виразкових хворобах, подагрі, цукровому діабеті чи ожирінні інжир, на жаль, протипоказаний.

Річ у тім, що інжир здатен спровокувати різке підвищення рівня глюкози в крові, володіє розріджувальними властивостями, а надлишок клітковини може загостити проблеми з ЖКТ. Крім того, на інжир може бути алергія.

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