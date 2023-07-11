Їжа та рецепти

Скарбниця корисних властивостей. Що відомо про інжир та кому його треба їсти

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Липня 2023, 07:00
інжир
Фото: Pexels

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