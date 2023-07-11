Кладезь полезных свойств. Что известно об инжире и кому его нужно есть

Инжир для Украины — плод незнакомой формы и необычного вкуса. А вот жители Средиземноморья и Ближнего Востока давно ввели его в ежедневный рацион.

Главное — научиться правильно выбирать инжир и хранить его. Когда плод достаточно спел, он удивит мягким сладким вкусом и нежностью.

Если ты еще не определился(-лась) стоит ли пробовать инжир, читай о его полезных свойствах, калорийности, суточной норме и противопоказаниях в материале.

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Полезные свойства инжира

Кроме того, что инжир очень вкусный и питательный, в его составе содержится немало антиоксидантов. Действие этих веществ известно тем, что замедляет процессы старения и предотвращает развитие раковых опухолей.

Но этим действие восточного суперфуда не кончается. Инжир также известен тем, что:

улучшает работу сердечно-сосудистой и нервной систем;

может регулировать АД;

способен повышать уровень хорошего холестерина в крови;

помогает при бронхиальной астме и тахикардии;

стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и помогает наладить проблемы со стулом и вздутием;

выводит токсины, песок и камни из почек, желчного пузыря;

положительно влияет на печень и селезенку;

быстро насыщает энергией и возвращает работоспособность;

оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие;

повышает уровень тестостерона у мужчин.

Этими свойствами он обязан своему составу. В нем содержатся аминокислоты и минералы: магний, калий, фосфор, кальций, селен, медь, цинк и железо и марганец, а также витамины А, B6, B3, PP, К.

Также инжир является природным источником пребиотиков и клетчатки.

Именно из-за такого богатого содержания витаминов и минералов инжир рекомендуют употреблять беременным и людям с ослабленным иммунитетом.

Но чтобы получить все эти полезные витамины, следует вовремя употребить инжир. В свежем виде плод можно хранить в холодильнике не больше недели. Если схитрить и засушить инжир, пользу можно сохранить на несколько месяцев.

Можно, но не всем: о калорийности, норме употребления и противопоказаниях

Инжир очень полезный, но и весьма питательный фрукт. В свежем виде его калорийность на 100 г продукта равна 54 ккал, а в сушеном — 257 ккал.

Но не следует бояться калорий. Полезный витаминный состав все же преобладает. Главное употреблять инжир дозировано и в первой половине дня, как и любые другие сладкие фрукты и ягоды.

Суточная норма свежего инжира для взрослого человека — 150 г, а сушеного — 50 г в сутки.

А вот при гастрите, язвенных болезнях, подагре, сахарном диабете или ожирении инжир, к сожалению, противопоказан.

Дело в том, что он способен спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови, обладает разжижающими свойствами, а избыток клетчатки может усложнить проблемы с ЖКТ. Кроме того, на инжир может быть аллергия.

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