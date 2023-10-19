Как укрыть инжир на зиму: правила подготовки к первым морозам

Главное условие для успешного выращивания инжира — правильная агротехника, в частности, и укрытие на зиму. Ведь если в твоем регионе зима достаточно холодная, дерево не сможет нормально пережить морозы. Как укрыть инжир на зиму и что для этого нужно — читай в материале.

Как укрыть инжир на зиму и зачем это делать

В тех регионах, где зима теплая, достаточно будет утепления корневой системы опилками, торфом, то есть мульчирования прикорневого круга.

Но в зонах с холодным климатом нужно позаботиться об хорошем укрытии для всего дерева.

Неморозостойкие сорта плохо переносят понижение температуры до -14С. Наименьшая проблема, с которой может столкнуться неукрытое дерево — это снижение урожайности.

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Его укрывают перед тем, как наступят стабильные холода. Но слишком рано делать этого нельзя. Если провести работы раньше положенного срока, когда за окном еще тепло, могут развиться многочисленные грибки и гниль. Поэтому лучше дождись первых заморозков.

Когда температура сможет стабильно держатся на уровне +2С днем, можно браться за укрытие инжира.

Когда ты увидишь одревеснение его годичных приростов и активный сброс листвы, — это и будет идеальным знаком для укрывания. Обычно такой период наступает после сбора всего урожая. В эту пору нужно следить за растением, осматривая и анализируя его состояние.

Способ укрытия инжира на зиму и этапы подготовки

После сбора урожая подготавливай инжир к зимовке таким методом:

Поливай куст меньше. Поливать его можно в период после уборки урожая до полного укрытия только изредка, если стоит сухая и жаркая погода. Не подкармливай дерево слишком часто. Можно использовать лишь калийные удобрения — сульфат калия (по 15-20 г под дерево). Внесение калийных удобрений в эту пору позволит быстрее вызреть древесине и лучше перенести зиму. Проведи обрезку. Побеги укороти таким образом, чтобы их можно было без труда пригнуть к земле для укрытия. При укрытии пригибают растение к земле. Делать это нужно аккуратно, в несколько этапов. Лучше растянуть период пригибания побегов к земле на неделю, чтобы они именно пригнулись к земле, а не сломались. Закрепить побеги можно деревянными скобами или утяжелить деревянными досками, чтобы они не распрямились.

Как укрыть инжир на зиму: простой способ

Присыпание почвой называют быстрым и простым способом укрывания инжира на зиму. Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией:

Низко пригни побеги к поверхности почвы, в идеале — до лежачего положения. После этого возьми рыхлую и сухую почву и насыпь ее на побеги. Слой почвы может быть толщиной в 5–6 сантиметров. Поверх слоя почвы для дополнительного утепления положи слой опавшей листвы или соломы, его нужно сделать толщиной порядка 12–15 сантиметров. Можно сделать надежное утепление, чередуя несколько слоев — почву, листья или солому, затем — снова почву, листья или солому.

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