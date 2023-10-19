Как укрыть инжир на зиму: правила подготовки к первым морозам

Главное условие для успешного выращивания инжира — правильная агротехника, в частности, и укрытие на зиму. Ведь если в твоем регионе зима достаточно холодная, дерево не сможет нормально пережить морозы. Как укрыть инжир на зиму и что для этого нужно — читай в материале.
В тех регионах, где зима теплая, достаточно будет утепления корневой системы опилками, торфом, то есть мульчирования прикорневого круга.
Но в зонах с холодным климатом нужно позаботиться об хорошем укрытии для всего дерева.
Но в зонах с холодным климатом нужно позаботиться об хорошем укрытии для всего дерева.
Неморозостойкие сорта плохо переносят понижение температуры до -14С. Наименьшая проблема, с которой может столкнуться неукрытое дерево — это снижение урожайности.
Его укрывают перед тем, как наступят стабильные холода. Но слишком рано делать этого нельзя. Если провести работы раньше положенного срока, когда за окном еще тепло, могут развиться многочисленные грибки и гниль. Поэтому лучше дождись первых заморозков.
Когда температура сможет стабильно держатся на уровне +2С днем, можно браться за укрытие инжира.
Когда температура сможет стабильно держатся на уровне +2С днем, можно браться за укрытие инжира.
Когда ты увидишь одревеснение его годичных приростов и активный сброс листвы, — это и будет идеальным знаком для укрывания. Обычно такой период наступает после сбора всего урожая. В эту пору нужно следить за растением, осматривая и анализируя его состояние.
После сбора урожая подготавливай инжир к зимовке таким методом:
Присыпание почвой называют быстрым и простым способом укрывания инжира на зиму. Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией:
Как правильно обрезать малину осенью, мы рассказывали в нашем другом материале.
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