Як вкрити інжир на зиму: правила підготовки до перших морозів

Головна умова для успішного вирощування інжиру — правильна агротехніка, зокрема й укриття на зиму. Адже якщо у твоєму регіоні зима досить холодна, дерево не зможе нормально пережити морози. Як вкрити інжир на зиму і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як вкрити інжир на зиму і навіщо це робити

У тих регіонах, де зима тепла, достатньо буде лише утеплення кореневої системи тирсою, торфом, тобто мульчуванням прикореневого кола.

Але в зонах з холодним кліматом потрібно подбати про гарне укриття для всього дерева.

Не морозостійкі сорти погано переносять пониження температури до -14 градусів. Найменша проблема, з якою може зіткнутися непокрите дерево, — це зниження врожайності.

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Його вкривають перед тим, як настануть стабільні холоди. Але зарано робити цього не можна. Якщо провести роботи раніше за визначений термін, коли за вікном ще тепло, можуть розвинутися численні грибки й гниль.

Тому краще дочекайся перших заморозків. Коли температура зможе стабільно триматися на рівні +2С вдень, берись за укриття інжиру.

Коли ти побачиш одеревіння його річних приростів і активне скидання листя, — це і буде ідеальним знаком для укриття. Зазвичай такий період настає після збирання всього врожаю. В цей час потрібно стежити за рослиною, оглядаючи та аналізуючи її стан.

Спосіб укриття інжиру на зиму та етапи підготовки

Після збирання врожаю підготуй інжир до зимівлі таким методом:

Поливай кущ менше, ніж раніше. Поливати його можна в період після збирання врожаю до повного укриття лише іноді, якщо стоїть суха та спекотна погода Не удобрюй дерево занадто часто. Можна використовувати лише калійні добрива — сульфат калію (по 15-20 г під дерево). Внесення калійних добрив в цю пору дозволить швидше визріти деревині й краще перенести зиму. Проведи обрізання. Пагони вкороти таким чином, щоб їх можна було легко пригнути до землі для укриття. При укритті пригинай рослину до землі. Робити це потрібно акуратно, у кілька етапів. Краще розтягнути період пригинання пагонів до землі на тиждень, щоб саме вони пригнулися до землі, а не зламалися. Закріпити пагони можна дерев’яними скобами або обтяжити дерев’яними дошками, щоб вони не розпрямилися.

Як укрити інжир на зиму: простий спосіб

Присипання ґрунтом називають швидким і простим способом укриття інжиру на зиму. Для цього скористайся покроковою інструкцією:

Низько пригни пагони до поверхні ґрунту, в ідеалі — до лежачого положення. Після цього візьми пухкий і сухий ґрунт, і насип його на пагони. Шар ґрунту може бути товщиною 5-6 сантиметрів. Поверх шару ґрунту для додаткового утеплення поклади шар опалого листя або соломи, його потрібно зробити товщиною близько 12-15 сантиметрів. Можна зробити надійне утеплення, чергуючи кілька шарів — ґрунт, листя або солому, потім — знову ґрунт, листя або солому.

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