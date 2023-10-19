Як вкрити інжир на зиму: правила підготовки до перших морозів

Головна умова для успішного вирощування інжиру — правильна агротехніка, зокрема й укриття на зиму. Адже якщо у твоєму регіоні зима досить холодна, дерево не зможе нормально пережити морози. Як вкрити інжир на зиму і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
У тих регіонах, де зима тепла, достатньо буде лише утеплення кореневої системи тирсою, торфом, тобто мульчуванням прикореневого кола.
Але в зонах з холодним кліматом потрібно подбати про гарне укриття для всього дерева.
Але в зонах з холодним кліматом потрібно подбати про гарне укриття для всього дерева.
Не морозостійкі сорти погано переносять пониження температури до -14 градусів. Найменша проблема, з якою може зіткнутися непокрите дерево, — це зниження врожайності.
Його вкривають перед тим, як настануть стабільні холоди. Але зарано робити цього не можна. Якщо провести роботи раніше за визначений термін, коли за вікном ще тепло, можуть розвинутися численні грибки й гниль.
Тому краще дочекайся перших заморозків. Коли температура зможе стабільно триматися на рівні +2С вдень, берись за укриття інжиру.
Тому краще дочекайся перших заморозків. Коли температура зможе стабільно триматися на рівні +2С вдень, берись за укриття інжиру.
Коли ти побачиш одеревіння його річних приростів і активне скидання листя, — це і буде ідеальним знаком для укриття. Зазвичай такий період настає після збирання всього врожаю. В цей час потрібно стежити за рослиною, оглядаючи та аналізуючи її стан.
Після збирання врожаю підготуй інжир до зимівлі таким методом:
Присипання ґрунтом називають швидким і простим способом укриття інжиру на зиму. Для цього скористайся покроковою інструкцією:
До зими вже також час готувати й малину. Як правильно обрізати малину восени, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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