Українці здають кров для військових: адреси центрів у Києві та Одесі

З початком повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну населення країни перестало ділитися на “мирних жителів” та “військових”. Українці допомагають воїнам усім, чим можуть. Основне, в чому зараз є потреба — кров для поранених.

Аби гарантувати достатній запас крові, Київський міський центр почав працювати цілодобово. Здавати кров можна з восьмої ранку до шостої вечора.

У своєму зверненні до киян мер Києва Віталій Кличко зазначив, що чимало киян уже відгукнулося на заклик здати кров. Також він повідомив, що після зазначених годин прийому крові фахівці переробляють її на компоненти.

Місто робить все, щоб забезпечити достатні запаси крові. І для безперебійного забезпечення нею столичних медзакладів

Пункти забору крові працюють за адресами: вул. Максима Берлінського, 12 та вул. Петра Запорожця, 26.

В Одесі волонтери закликали небайдужих містян приходити та здавати кров для поранених. Донорів прийшло так багато, що лікарі не встигають приймати людей.

Охочі здати кров можуть приходити у Обласний центр переливання крові, що знаходиться у Бісквітному провулку та в Міську клінічну лікарню.

На жаль, у нас такий час, що доводиться. Раніше уже здавав кров – один раз, коли дружина була вагітна. Зараз це може врятувати комусь життя. А вони нам зараз потрібні.

Саме так коментує свій вибір одесит Володимир, що вирішив стати донором крові.

Загальний настрій наших громадян можна описати коментарем іншого донора — Віктора: “Хочеться хоч якось допомогти, зробити свій внесок”.

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